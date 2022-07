Cupra kämpft gegen die Hitze und holt in Vallelunga Punkte im FIA ETCR

Die Hitzewelle, die Europa am vergangenen Wochenende heimsuchte, war unbestritten der Protagonist in Vallelunga (Italien) bei der fünften Saisonstation im elektrischen Tourenwagen-Weltcup (ETCR). Das Team Cupra EKS rund um Mattias Ekström entschied sich für eine konservative Strategie.

Die ETCR-Action in Vallelunga fand bei einer Außentemperatur von mehr als 40 Grad Celsius statt. Der Asphalt wies bei Messungen von Autosport sogar eine Temperatur von 54 Grad Celsius auf. Die große Hitze schadete den Reifen, der mangelnde Grip und der hohe Reifenverschleiß hatten zwei Auswirkungen: Das Auto kam leicht von der Linie ab und es kam mehrfach zu Reifenschäden.

Schon am Freitag hatten die Teams mehrere Reifenschäden zu beklagen, da der Asphalt und die Randsteine sehr aggressiv waren und die Fahrer darauf achten mussten, wo sie auf der Strecke fuhren und wie stark sie die Reifen beanspruchten. Das erkannten die Ingenieure des CUPRA EKS Teams schon sehr früh.

"Es war klar, dass wir durch die große Hitze auf der Strecke unter dem Reifenverschleiß und dem Gripverlust sehr leiden würden. Wir müssen aber mit solchen Handicaps arbeiten, genau wie bei Regen oder extremer Kälte", sagt Cupra-Rennleiter Xavi Serra.

In einer Meisterschaft wie dem FIA ETCR, wo Hitzerennen über mögliche Punkte entscheiden, ist es sehr wichtig, jeden Lauf zu beenden. Ein Auto, das keine Punkte holt, wirkt sich nachteilig auf die Gesamtpunktzahl am Sonntag aus. Wichtig zu wissen ist, dass der Fahrer, der das Finale gewinnt, nicht derjenige ist, der im letzten Lauf als Erster ins Ziel kommt. Stattdessen ist der Finalsieger derjenige, der während des gesamten Wochenendes in seinen jeweiligen Gruppen die meisten Punkte erzielt hat.

"Die Pace am Start war nicht so wie wir uns das vorgestellt hatten. Wir hatten an zwei unserer Autos zwei Reifenschäden, die uns in zwei Rennen auf den letzten Platz brachten, und auch einige Ausfälle", bemerkt Serra. "Aber dank der Arbeit des gesamten Ingenieurteams haben wir bestimmte Punkte auf der Strecke entdeckt, an denen die Reifen ein höheres Risiko für Reifenschäden hatten."

Diese Informationen wurden an die Fahrer weitergegeben, damit sie diese Passagen der Strecke nicht wie üblich befahren, und sie auf dem Rest der Strecke zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen ergreifen konnten. Infolgedessen wählte Cupra EKS eine konservative und weniger risikoreiche Strategie als bei anderen Rennen in dieser Saison - eine Entscheidung, die zu diesem Zeitpunkt vielleicht falsch erschien, sich aber am Ende als richtig erwies.

Ein deutliches Beispiel dafür war der unglückliche Unfall von Bruno Spengler in einem der letzten Rennen, bei dem einer seiner Reifen platzte und sein Alfa Romeo Giulia ETCR von Romeo Ferraris in einem Bereich der Strecke, in dem 200 km/h erreicht werden, in die Leitplanken krachte.

Die Folge des Unfalls war, dass Spengler ohne Punkte dastand und auch sein Teamkollege Luca Filippi nicht antreten konnte, da sie sich das Auto teilen. Später zog das italienische Team sein zweites Auto aus dem zweiten Finale zurück, um gegen die mangelnde Sicherheit mit diesen Reifen zu protestieren.

Im zweiten Finalrennen, bei dem Zolder-Sieger Maxime Martin und Giovanni Venturini nicht am Start waren, verfolgten die beiden Hyundai und die beiden Cupra unterschiedliche Strategien. Während das spanische Team daran festhielt, nicht zu viele Risiken einzugehen, entschieden sich die Hyundai-Piloten Nicky Catsburg und Jean-Karl Vernay dafür, ihre Autos ans Limit zu bringen.

"Wie bei der Besprechung mit den Fahrern vor dem Rennen vereinbart, entschieden wir uns, bis zum Ende zu fahren. Der dritte und vierte Platz im Finale waren gut für uns. Wir wollten keinen Unfall wie den von Bruno haben und keine Punkte verlieren", erklärt Serra die Strategie von Cupra EKS.

Tom Blomqvist und Mattias Ekström erwischten beide einen guten Start und setzten sich zwischen die beiden Hyundai. Beide erreichten bestimmte Punkte der Strecke, ohne hart zu bremsen oder an den kritischsten Stellen zu pushen, an denen die Reifen bei hoher Geschwindigkeit stark belastet werden. Genau dieses Problem hatte Vernay, der leicht bremsen musste, um nicht mit den Cupras zu kollidieren. Derweil stürmte Catsburg an der Spitze davon.

In der letzten Runde, mit einem leichten Vorsprung auf die anderen drei Fahrzeuge auf der Strecke und nur noch wenige Kurven vor dem Ziel, erlitt Catsburg einen Reifenschaden, der für ihn das Aus bedeutete. Ekström übernahm die Führung und gewann das Pool-Furious-Rennen vor Blomqvist und Vernay.

Nach dem Rennen beklagten die meisten ihr Pech mit den Reifenschäden, aber Cupra-Rennleiter Serra spielt die Bedeutung des Zufalls herunter: "Das ist kein Glück. Wir haben eine strikte Strategie verfolgt, um die Autos auf der Strecke zu halten. Wir waren die ersten, die einen Reifenschaden hatten, und wir wollten nicht die letzten sein."

