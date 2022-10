Al-Attiyah: "Ich werde nächste Saison in der Extreme E sein"

Der Fahrer aus Katar erzielte in Chile nach einer starken Leistung des CUPRA ABT Teams während des gesamten Wochenendes sein erstes Extreme E-Podium. In die Karten spielte ihm dabei eine Strafe gegen das McLaren-Duo Tanner Foust und Emma Gilmour, die das Rennen gewannen.

Al-Attiyah bestätigte mit diesem Podiumsplatz sein guten Leistungen, die belohnt nicht belohnt wurden, wie er bei seiner Rückkehr nach Südamerika feststellte.

Frage: Wie fühlt es sich an, wieder in Südamerika zu sein? Sie haben hier zwei Dakars gewonnen.

Nasser Al-Attiyah: Es ist großartig, wieder in Südamerika zu sein, denn es ist ein Ort mit einem großen Markt für Motorsport und vielen Dingen. Außerdem fahre ich in Chile, wo ich schon viele Rennen gefahren bin, und ich bin sehr glücklich, hier wieder zu fahren, weil ich viele Freunde habe.

Frage: Wie lautet Ihre Analyse dieser Extreme-E-Saison?

Al-Attiyah: Extreme E ist für mich völlig neu, ich habe versucht, mich an die neuen Dinge in dieser Kategorie anzupassen, und ich denke, ich habe das Tempo und bin stark. Ich muss noch ein paar Sachen lernen, dann können wir nächstes Jahr die Meisterschaft gewinnen.

Frage: Wie sieht die Zukunft der Extreme E aus, und werden Sie ein Teil dieser Zukunft sein?

Al-Attiyah: Die Zukunft von Extreme E besteht darin, die Natur zu schonen, und sie tun eine Menge, um verschiedene Dinge zu unterstützen. Natürlich werde ich in der nächsten Saison Teil der Extreme E sein.

Frage: Wie fühlt sich das Podium in Chile an? Hoffen Sie auf einen weiteren Podiumsplatz vor dem Ende der Saison?

Al-Attiyah: Ich bin sehr glücklich über den Podiumsplatz mit Klara [Andersson, Al-Attiyahs Teamkollegin]. Mit Jutta hatten wir schon andere Gelegenheiten, aber das Pech hat uns daran gehindert, sie zu erreichen.

Um auf dem Podium zu stehen, müssen wir einfach dazulernen, und ich denke, wir haben in den letzten Rennen schon viel gelernt. Mein Gefühl sagt mir, dass wir sehr nahe an einem weiteren Podium dran sind, und wir werden zeigen, dass wir sehr hart gearbeitet haben. Ich denke, wir haben gute Chancen, auch in Uruguay auf dem Podium zu stehen.

Frage: Denken Sie, dass Fernando Alonso bei einer Rückkehr zur Rallye Dakar um die Spitze kämpfen könnte?

Al-Attiyah: Ja, was Fernando Alonso betrifft, so hat er gezeigt, dass er sehr gute Fähigkeiten für die Dakar hat und ein Kämpfer ist. Ich denke, wenn er in Dakar weitermacht, kann er gewinnen.

Frage: Wen sehen Sie als Ihre Rivalen bei der nächsten Dakar? Wird es so sehr von der Navigation abhängen?

Al-Attiyah: Bei der nächsten Dakar werden wir den Titel verteidigen, nachdem wir ihn 2022 gewonnen haben, und ich denke, es gibt sehr gute Fahrer. Ich bin sicher, dass ich sehr hart arbeiten muss. Wir müssen bei der Navigation clever sein, denn bei der Dakar geht es nicht nur um Geschwindigkeit, sondern auch um die Navigation. Die Dakar ist eine sehr lange Rallye, und ich denke, wir müssen unser Bestes geben, um wieder zu gewinnen.

Foto von: Motorsport Images