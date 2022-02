Extreme E 2022: Dakar-Sieger Nasser Al-Attiyah ersetzt Ekström bei Abt-Cupra

Abt-Cupra wechselt in der Extreme-E-Saison 2022 den Fahrer aus. Anstelle von Mattias Ekström wird in diesem Jahr Nasser Al-Attiyah in der Elektro-SUV-Rennserie Teamkollege der Deutschen Jutta Kleinschmidt. Das gab Cupra am Donnerstag im Rahmen einer Teampräsentation im spanischen Martorell bekannt.

Damit geht Abt-Cupra 2022 in der Extreme E mit einem Fahrerduo an den Start, das nicht weniger als fünf Siege bei der Rallye Dakar vorweisen kann. Kleinschmidt gewann die Wüstenrallye 2001 als bis heute einzige Frau. Al-Attiyah feierte im Januar 2022 seinen vierten Gesamtsieg bei der "Dakar".

"Ich freue mich sehr und glaube, dass dies eine große Erfahrung für mich sein wird. Die Extreme E ist ein Schritt in Richtung einer besseren Zukunft", sagt Al-Attiyah.

Kleinschmidt, die als offizielle Ersatzfahrerin in die Extreme-E-Saison 2021 gestartet war, hatte nach zwei Rennen den Fahrerinnenplatz bei Abt-Cupra von Claudia Hürtgen übernommen. "Vergangenes Jahr hatten wir eine solide Basis und haben versucht, um die besten Plätze zu kämpfen. Ich glaube, dieses Jahr besteht die Herausforderung darin, den Sieg zu erringen; dazu sind wir bereit", sagt sie.

Die zweite Saison der Extreme E beginnt am 19. Februar 2022 in Neom in Saudi-Arabien.

Mit Bildmaterial von Red Bull Contentpool.