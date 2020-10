24h Spa 2020: Infos zu Teilnehmern, Livestream, Zeitplan u.v.m.

Wie nahezu alle Rennserien und großen Rennen müssen auch die 24 Stunden von Spa im Coronajahr 2020 Abstriche machen: Nach den rekordverdächtigen 72 Fahrzeugen im Jahr 2019 sind diesmal "nur" 56 GT3-Boliden gemeldet.

Das Rennen wird aufgrund der COVID-19-Pandemie vor leeren Rängen stattfinden. Belgien gilt für Deutschland derzeit als Risikogebiet. Ein ursprünglicher Plan, das Rennen wegen der Zeitumstellung von Samstag auf Sonntag über 25 Stunden auszutragen, wurde wieder verworfen.

Wie üblich zählen die 24 Stunden von Spa sowohl zum Endurance Cup der GT-World-Challenge (GTWC) Europe, vormals unter dem Blancpain-Label bekannt, als auch zur Interkontinentalen GT Challenge (IGTC), der inoffiziellen GT3-Weltmeisterschaft. Trotz des kleineren Starterfeldes ist die Anzahl der Fahrzeuge, die in der IGTC auf Punktejagd gehen, mit deren 39 größer als je zuvor. Das entspricht 70 Prozent des gesamten Feldes.

Zeitplan 24h Spa 2020

Die offiziellen Sitzungen beginnen am Donnerstag. An den Tagen zuvor finden einzelne Testfahrten für Rahmenserien statt. Diese bestehen aus dem Formel-Renault-Eurocup, der Lamborghini Super Trofeo, der TCR Europe und der GT4 European Series.

Donnerstag, 22. Oktober

09:00 - 09:50 Uhr: Testfahrten Formel-Renault-Eurocup

10:00 - 11:00 Uhr: 1. Freies Training Lamborghini Super Trofeo

11:10 - 12:40 Uhr: Freies Training 24h Spa

12:50 - 13:50 Uhr: 1. Freies Training GT4 European Series

14:00 - 15:00 Uhr: 2. Freies Training Lamborghini Super Trofeo

15:15 - 16:15 Uhr: Pre-Qualifying 24h Spa

16:25 - 16:45 Uhr: 1. Qualifying Formel Renault Eurocup

16:55 - 17:25 Uhr: 1. Freies Training TCR Europe

17:35 - 18:35 Uhr: 2. Freies Training GT4 European Series

18:55 - 20:16 Uhr: Qualifying 24h Spa in 4 Segmenten

20:35 - 22:05 Uhr: Nachttraining 24h Spa

Freitag, 23. Oktober

09:00 - 09:30 Uhr: 2. Freies Training TCR Europe

09:40 - 10:30 Uhr: Qualifying Lamborghini Super Trofeo in 3 Segmenten

10:40 - 11:00 Uhr: 2. Qualifying Formel Renault Eurocup

11:10 - 12:00 Uhr: Qualifying GT4 European Series in 3 Segmenten

12:10 - 12:45 Uhr: Qualifying TCR Europe in 3 Segmenten

13:10 - 14:00 Uhr: 1. Rennen Lamborghini Super Trofeo (50 Minuten)

14:25 - 14:57 Uhr: 1. Rennen Formel Renault Eurocup (30 Min. + 1 Runde)

15:25 - 16:25 Uhr: 1. Rennen GT4 European Series (60 Minuten)

16:50 - 17:20 Uhr: 1. Rennen TCR Europe (30 Minuten)

17:30 - 18:00 Uhr: Warm-up 24h Spa

18:20 - 18:50 Uhr: Superpole 24h Spa

Samstag, 24. Oktober

09:20 - 10:20 Uhr: 2. Rennen GT4 European Series (60 Minuten)

10:45 - 11:17 Uhr: 2. Rennen Formel Renault Eurocup (30 Min. + 1 Runde)

11:50 - 12:20 Uhr: 2. Rennen TCR Europe (30 Minuten)

12:50 - 13:40 Uhr: 2. Rennen Lamborghini Super Trofeo (50 Minuten)

15:30 Uhr: Rennstart 24 Stunden von Spa

Sonntag, 25. Oktober (Zeitumstellung!)

14:30 Uhr: Zielankunft und Siegerehrung 24h Spa

TV-Programm, Live Timing und Live-Stream 24h Spa

Ausgerechnet im Jahr ohne Zuschauer wird das 24-Stunden-Rennen von Spa nicht mehr live im Fernsehen übertragen. Trotzdem besteht kein Grund zur Sorge, denn auf 'Motorsport.com' wird das Rennen live in voller Länge zu sehen sein.

Es stehen kostenlose HD-Live-Streams mit allen Rahmenrennen in englischer Sprache zur Verfügung. Die noch fehlenden Links folgen im Laufe des Rennwochenendes. Ein Live-Timing steht auf der offiziellen Seite der GT World Challenge Europe zur Verfügung.

Livestream-Zeiten 24h Spa 2020

Donnerstag, 22. Oktober:

15:10 - 16:20 Uhr: Pre-Qualifying 24h Spa

18:50 - 20:25 Uhr: Qualifying 24h Spa in 4 Segmenten

20:35 - 22:05 Uhr: Nachttraining 24h Spa

Freitag, 23. Oktober

13:00 - 14:10 Uhr: 1. Rennen Lamborghini Super Trofeo

14:15 - 15:10 Uhr: 1. Rennen Formel Renault Eurocup

15:15 - 16:35 Uhr: 1. Rennen GT4 European Series

16:40 - 17:30 Uhr: 1. Rennen TCR Europe

17:30 - 19:00 Uhr: Warm-up & Superpole 24h Spa

Samstag, 24. Oktober

09:10 - 10:30 Uhr: 2. Rennen GT4 European Series

10:35 - 11:30 Uhr: 2. Rennen Formel Renault Eurocup

11:40 - 12:30 Uhr: 2. Rennen TCR Europe

12:40 - 13:50 Uhr: 2. Rennen Lamborghini Super Trofeo

Ab 15:00 Uhr: 24 Stunden von Spa

Starterliste 24 Stunden von Spa 2020

56 Fahrzeuge stehen in der Starterliste. Änderungen gegenüber der vorläufigen Starterliste sind: Deutliche Änderungen bei den werksunterstützten Audis von Sainteloc und WRT infolge des Rückzugs der DTM-Piloten und Mirko Bortolottis sowie Simon Gachet, der Kim-Luis Schramm bei Attempto ersetzt.

#3 - K-Pax Racing - Maxime Soulet/Jules Gounon/Jordan Pepper - Bentley Continental GT3

#4 - Haupt Racing Team - Maro Engel/Luca Stolz/Vincent Abril - Mercedes-AMG GT3

#5 - Haupt Racing Team - Hubert Haupt/Sergei Afanassjew/Gabriele Piana/Michele Beretta - Mercedes-AMG GT3 (Silver)

#9 - K-Pax Racing - Alvaro Parente/Andy Soucek/Rodrigo Baptista - Bentley Continental GT3

#10 - Boutsen Ginion - Karim Ojjeh/Gilles Vannelet/Jens Klingmann/Benjamin Lessennes - BMW M6 GT3 (Pro-Am)

#11 - Team Parker Racing - Nicolai Kjaergaard/Euan McKay/Frank Bird - Bentley Continental GT3 (Silver)

#12 - GPX Racing - Matt Campbell/Patrick Pilet/Mathieu Jaminet - Porsche 911 GT3-R

#14 - Emil Frey Racing - Ricardo Feller/Norbert Siedler/Mikael Grenier - Lamborghini Huracan GT3 Evo

#15 - Tech 1 Racing - Aurelien Panis/Timothe Buret/Thomas Neubauer - Lexus RC F GT3 (Silver)

#19 - FFF Racing Team - Hiroshi Hamaguchi/Luigi Moccia/Raffaele Gianmaria/Phil Keen - Lamborghini Huracan GT3 Evo (Pro-Am)

#20 - SPS automotive performance - George Kurtz/Valentin Pierburg/Dominik Baumann/Colin Braun - Mercedes-AMG GT3 (Pro-Am)

#21 - KCMG - Edoardo Liberati/Josh Burdon/Alexandre Imperatori - Porsche 911 GT3-R

#22 - Frikadelli Racing Team - Timo Bernhard/Frederic Makowiecki/Dennis Olsen - Porsche 911 GT3-R

#25 - Sainteloc Racing - Markus Winkelhock/Dorian Boccolacci/Christopher Haase - Audi R8 LMS GT3

#26 - Sainteloc Racing - Gregory Paisse/Christophe Cresp/Pierre Yves Paque/Steven Palette - Audi R8 LMS GT3 (Am)

#27 - HubAuto Corsa - Kamui Kobayashi/Marcos Gomes/Tom Blomqvist - Ferrari 488 GT3

#29 - JAS Racing - Dane Cameron/Mario Farnbacher/Renger van der Zande - Honda Acura NSX GT3

#30 - Team WRT - Matthieu Vaxiviere/Ferdinand Habsburg/Dennis Marschall - Audi R8 LMS GT3

#31 - Team WRT - Christopher Mies/Kelvin van der Linde/Dries Vanthoor - Audi R8 LMS GT3

#32 - Team WRT - Charles Weerts/Frank Stippler/Edoardo Mortara - Audi R8 LMS GT3

#33 - Team WRT - Rik Breukers/Stuart Hall/Benjamin Goethe - Audi R8 LMS GT3 (Silver)

#34 - Walkenhorst Motorsport - Augusto Farfus/Nick Catsburg/Philip Eng - BMW M6 GT3

#35 - Walkenhorst Motorsport - Martin Tomczyk/David Pittard/Nicholas Yelloly - BMW M6 GT3

#40 - GPX Racing - Romain Dumas/Louis Deletraz/Thomas Preining - Porsche 911 GT3-R

#47 - KCMG - Michael Christensen/Richard Lietz/Kevin Estre - Porsche 911 GT3-R

#51 - AF Corse - Alessandro Pier Guidi/Nicklas Nielsen/James Calado - Ferrari 488 GT3

#52 - AF Corse - Niek Hommerson/Louis Machiels/Andrea Bertolini/Daniel Serra - Ferrari 488 GT3 (Pro-Am)

#54 - Dinamic Motorsport - Matteo Cairoli/Christian Engelhart/Sven Muller - Porsche 911 GT3-R

#55 - Attempto Racing - Alex Aka/Nicolas Schöll/Finlay Hutchison/Simon Gachet - Audi R8 LMS GT3 (Silver)

#56 - Dinamic Motorsport - Andrea Rizzoli/Adrien de Leener/Mikkel O. Pedersen/Cedric Sbirrazzuoli - Porsche 911 GT3-R (Silver)

#63 - FFF Racing Team - Hiroshi Hamaguchi/Luigi Moccia/Raffaele Gianmaria/Phil Keen - Lamborghini Huracan GT3 Evo (Pro-Am)

#66 - Attempto Racing - Mattia Drudi/Patric Niederhauser/Frederic Vervisch - Audi R8 LMS GT3

#69 - Optimum Motorsport - Oliver Wilkinson/Rob Bell/Joe Osborne - McLaren 720S GT3

#72 - SMP Racing - Miguel Molina/Davide Rigon/Sergei Sirotkin - Ferrari 488 GT3

#74 - Ram Racing - Remon Vos/Martin Konrad/Tom Onslow-Cole/Callum Macleod - Mercedes-AMG GT3 (Pro-Am)

#77 - Barwell Motorsport - Rob Collard/Leo Mattschiski/Sandy Mitchell/Ricky Collard - Lamborghini Huracan GT3 Evo (Pro-Am)

#78 - Barwell Motorsport - Patrick Kujala/Alex Macdowall/Frederik Schandorff - Lamborghini Huracan GT3 Evo (Silver)

#84 - HTP Motorsport - Philip Ellis/Indy Dontje/Russell Ward - Mercedes-AMG GT3 (Silver)

#87 - Akka ASP - Jean-Luc Beaubelique/Fabien Barthez/Thomas Drouet/Jim Pla - Mercedes-AMG GT3 (Pro-Am)

#88 - Akka ASP - Raffaele Marciello/Timur Boguslawski/Felipe Fraga - Mercedes-AMG GT3

#89 - Akka ASP - Alex Fontana/Lucas Legeret/Benjamin Hites - Mercedes-AMG GT3 (Silver)

#90 - Madpanda Motorsport - Patrick Assenheimer/Ezequiel Perez Companc/Ricardo Sanchez/Puhakka Juuso - Mercedes-AMG GT3 (Silver)

#93 - Sky-Tempesta Racing - Chris Froggatt/Jonathan Hui/Eddie Cheever/Giancarlo Fisichella - Ferrari 488 GT3 (Pro-Am)

#98 - Rowe Racing - Nick Tandy/Earl Bamber/Laurens Vanthoor - Porsche 911 GT3-R

#99 - Rowe Racing - Dirk Werner/Julien Andlauer/Klaus Bachler - Porsche 911 GT3-R

#107 - CMR - Nelson Panciatici/Pierre Alexandre Jean/Seb Morris - Bentley Continental GT3

#108 - CMR - Clement Mateu/Romano Ricci/Stephane Tribaudini/Stephane Lemeret - Bentley Continental GT3 (Am)

111 - JP Motorsport - Patryk Krupinski/Christian Klien/Mathias Lauda/Jens Liebhauser - Mercedes-AMG GT3 (Pro-Am)

#129 - Raton Racing - Christoph Lenz/Michael Petit/Stefano Costantini/Lucas Ayrton Mauron - Lamborghini Huracan GT3 Evo (Am)

#159 - Garage 59 - Andrew Watson/James Pull/Valentin Hasse Clot/Roman De Angelis - Aston Martin Vantage AMR GT3 (Silver)

#163 - Emil Frey Racing - Franck Perera/Giacomo Altoe/Albert Costa - Lamborghini Huracan GT3 Evo

#188 - Garage 59 - Chris Goodwin/Alex West/Jonathan Adam/Maxime Martin - Aston Martin Vantage AMR GT3 (Pro-Am)

#488 - Rinaldi Racing - Pierre Ehret/Rino Mastronardi/Daniel Keilwitz/David Perel - Ferrari 488 GT3 (Pro-Am)

#555 - FFF Racing Team - Florian Latorre/Baptiste Moulin/Taylor Proto/Hugo Chevalier - Lamborghini Huracan GT3 Evo (Silver)

#918 - Herberth Motorsport - Jürgen Häring/Dimitrios Konstantinou/Michael Joos/Marco Seefried - Porsche 911 GT3-R (Am)

#991 - Herberth Motorsport - Daniel Allemann/Ralf Bohn/Robert Renauer/Alfred Renauer - Porsche 911 GT3-R (Pro-Am)

Wettervorhersage, Stand 21.10.

Für ein Herbstwochenende im späten Oktober kommen die Ardennen temperaturmäßig wirklich gut weg, allerdings wird es äußerst wechselhaft werden. Nachdem (berechtigterweise) schon Schnee befürchtet wurde, bleibt es nun doch bei Tiefstwerten von knapp unter zehn Grad Celsius am gesamten Wochenende.

Dennoch ist immer wieder mit Regenschauern zu rechnen, vor allem nachts. So heftig, dass das Rennen wie im vergangenen Jahr abgebrochen werden müsste, wird es aber nicht werden. Es bleibt bei Herbstregen, die in Kombination mit herabfallendem Laub einen durchaus gefährlichen Mix bilden können.

Daten zum Circuit de Spa-Francorchamps

Streckenlänge: 7,004 Kilometer

Kurven: 19-21 (je nach Zählweise)

Höhenunterschied pro Runde: 100 Meter

Max. Steigung: Knapp 18 Prozent

Eröffnung/Umbauten: 1921/1939/1979/2007

Distanzrekord (Streckenführung seit 1979): 589 Runden, 4.092,961 km (2006)

Rekordhalter: Eric van de Poele/Michael Bartels/Andrea Bertolini (Maserati MC12)

Pole-Rekord (GT3-Ära): 2:17.390 Minuten (James Calado, Ferrari 488 GT3, 2017)

GT3-Streckenrekord: 2:15.441 Minuten (David Perel, Ferrari 488 GT3, GT Open 2018 mit offenerer BoP)

Alle Sieger seit 2011

2011: Scheider/Franchi/Ekström, Audi R8 LMS

2012: Piccini/Rast/Stippler, Audi R8 LMS ultra

2013: Schneider/Götz/Buhk, Mercedes-Benz SLS AMG GT3

2014: Rast/Winkelhock/Vanthoor, Audi R8 LMS ultra

2015: Catsburg/Palttala/Luhr, BMW Z4 GT3

2016: Eng/Martin/Sims, BMW M6 GT3

2017: Haase/Gounon/Winkelhock, Audi R8 LMS

2018: Blomqvist/Krognes/Eng, BMW M6 GT3

2019: Estre/Lietz/Christensen, Porsche 911 GT3 R

Mit Bildmaterial von SRO/Dirk Bogaerts.