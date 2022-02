Autosport-Awards 2021: Das sind die Preisträger

Später als ursprünglich vorgesehen wurden am Sonntag in London die begehrten Autosport-Awards 2021 verliehen. Grund für die Terminverschiebung der Veranstaltung vom 19. Dezember 2021 auf den 6. Februar 2022 war das Ende 2021 gemeldete Aufkommen der Omikron-Variante des Coronavirus in Großbritannien.

Am Sonntagabend nun wurden die Auszeichnung für die Motorsportsaison 2021 eineinhalb Monate später als ursprünglich geplant vergeben. Hatte es sich bei der 2020er-Auflage der Autosport-Awards noch um ein virtuelles Event gehandelt, so fand die 2021er-Ausgabe nun wieder vor Publikum im Grosvenor House statt.

FOTOS: Autosport-Awards 2021 in London

In der Kategorie Rennfahrer des Jahres wurde Formel-1-Weltmeister Max Verstappen mit dem Preis bedacht. Zum #Rennauto des Jahres wurde der Red Bull RB16B gewählt, mit dem Verstappen seinen ersten WM-Titel eingefahren hat. Der Young-Driver-Award ging an Zak O'Sullivan, Vizemeister der Britischen Formel 4. Der erstmals verliehene Gold-Medal-Award ging an den nun ehemaligen FIA-Präsidenten Jean Todt.

Übersicht der Preisträger bei den Autosport-Awards 2021:

Rennfahrer des Jahres, präsentiert von Pirelli:

Max Verstappen

Rennauto des Jahres, präsentiert von Blink Experience:

Red Bull RB16B

Rallyefahrer des Jahres:

Sebastien Ogier

Rallyeauto des Jahres:

Toyota Yaris WRC

Rookie des Jahres:

Oscar Piastri

Britischer Rennfahrer des Jahres:

Lando Norris

Rennfahrer des Jahres in Großbritannien:

Ash Sutton

Aston Martin Autosport BRDC Young-Driver-Award:

Zak O'Sullivan

E-Sport-Fahrer des Jahres, präsentiert von Motorsport Games:

Frederik Rasmussen

E-Sport-Team des Jahres, präsentiert von Motorsport Games:

Coanda Simsport

Pioneering-and-Innovation-Award, präsentiert von Mahindra:

Alejandro Agag

Gold-Medal-Award:

Jean Todt

Mit Bildmaterial von Motorsport Network.