Coronavirus-Ticker: Aktuelle Absagen in F1, MotoGP und Motorsport weltweit

Die Coronavirus-Epidemie und die damit verbundene Lungenkrankheit COVID-19 haben die Welt fest im Griff. Viele Länder haben Schutzmaßnahmen ergriffen, um eine Ausbreitung zu verhindern.

Auch der Motorsport ist davon betroffen. Immer mehr Rennveranstaltungen werden abgesagt. Diese Übersicht informiert über aktuelle News und Terminabsagen.

+++ 3. April 2020 +++

Truck-EM verschiebt drei Rennen

Die Truck-Europameisterschaft (ETRC) hat ihr Auftaktrennen sowie zwei weitere Rennen verschoben. Die Saisonstationen in Jarama, Le Mans und Misano wurden ans Ende des Kalenders verlegt und sollen im Herbst angesteuert werden. Damit rückt der Slovakiaring an die erste Stelle im Terminplan. "Unser Ziel ist noch immer, alle acht geplanten Rennwochenenden durchzuführen", sagt Serienchef Rolf Werner.

Kalender-Update für ELMS

Die Europäische Le-Mans-Serie (ELMS) hat einen modifizierten Rennkalender vorgestellt. Demnach soll der Saisonauftakt 2020 am 19. Juli in Le Castellet in Frankreich erfolgen. Silverstone fällt komplett heraus. Der neue Kalender umfasst deshalb nur noch fünf Rennen.

Neuer WEC-Kalender 2019/20 - Hypercar-Ära beginnt erst 2021

Die Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) will in der laufenden Saison neben den neu terminierten 24h Le Mans noch zwei Rennen austragen. Die 6h Spa (eigentlich für April geplant gewesen) sollen nun im August stattfinden. Im November will man in Bahrain fahren. Das Rennen hätte eigentlich schon zur Saison 2020/21 zählen sollen, ist nun aber als Finale der Saison 2019/20 vorgesehen. Die neue Saison wird keine jahresübergreifende mehr sein, sondern erst im März 2021 beginnen. Das bedeutet, dass sich auch das Debüt der Hypercars von September 2020 auf März 2021 verzögert.

NASCAR verschiebt Renndebüt des "Next Gen"-Autos um ein Jahr

Das grundlegend neue NASCAR-Auto, das eigentlich beim 63. Daytona 500 im Februar 2021 seinen Einstand hätte geben sollen, wird ein Jahr länger zurückgehalten. Weil derzeit zahlreiche Testtermine abgesagt werden müssen, ist das Renndebüt des "Next Gen"-Autos nun erst für das 64. Daytona 500 im Februar 2022 geplant.

Formel 1 könnte Motorenentwicklung einfrieren

Um weitere Kosten einzusparen, könnte die Formel 1 die Motorenentwicklung für ein oder mehrerer Jahre komplett "einfrieren". Damit ließen sich die Ausgaben der Teams drastisch reduzieren. Außerdem erwägt man, die für 2021 geplante Budgetobergrenze um rund 20 Millionen Euro abzusenken und das neue Technische Reglement um ein weiteres Jahr auf 2023 zu verschieben.

Silverstone bietet "Rückwärts"-Rennen an

Die Streckenbetreiber in Silverstone unterbreiten einen ungewöhnlichen Vorschlag: Damit die Formel 1 dieses Jahr noch möglichst viele Rennen fahren kann, bietet sich Silverstone gleich mehrfach als Austragungsort an - und stellt in Aussicht, der Traditionskurs könnte dabei auch in umgekehrter Richtung befahren werden. Eine Videosimulation zeigt, wie das aussehen könnte!

Formel-1-Saisonauftakt in Montreal fraglich

Alfa-Romeo-Teamchef Frederik Vasseur hat Zweifel an der Durchführbarkeit des Formel-1-Auftakts in Montreal geäußert. Im Interview mit 'Motorsport-Total.com' sagt er: "Keiner weiß, wie langanhaltend die Krise sein wird. Wir wissen nicht, ob wir in Montreal fahren können oder nicht. Heute ist es schwer abzusehen, wie die Situation und eine Saison aussehen könnten."

+++ 2. April 2020 +++

MotoGP verschiebt Le Mans auf unbestimmte Zeit

Le Mans trägt am 17. Mai 2020 keinen Lauf zur Motorrad-Weltmeisterschaft aus. Das haben die örtlichen Veranstalter gemeinsam mit Weltverband FIM und Dorna beschlossen. Das Rennwochenende mit den Klassen MotoGP, Moto2 und Moto3 soll zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden, einen neuen Termin aber gibt es aber genau wie für den ebenfalls verschobenen Grand Prix von Spanien in Jerez noch nicht.

Supercars "im besten Fall" im Juni wieder im Einsatz

Die australischen Supercars-Tourenwagen werden "im besten Fall" im Juni wieder auf die Strecke gehen, sagt Serienchef Sean Seamer. "Realität ist aber: Niemand weiß sicher, wann und unter welchen Umständen wir wieder eine Veranstaltung austragen können." In Australien zieht man beispielsweise Rennen vor leeren Zuschauerrängen in Betracht. Nach der Absage dreier Rennwochenenden, die für April und Mai geplant gewesen waren, hatte man den Juni ohnehin als Comeback-Termin im Auge. Seamer sagt aber: "Wir bleiben flexibel."

Baku will die Formel 1, aber nur bis Oktober

Das gestrichene Stadtrennen in Baku soll nachgeholt werden, aber einen Termin dafür gibt es noch nicht. Die lokalen Veranstalter in Aserbaidschan üben nun Druck auf die Formel 1 aus und meinen: "Wir möchten das Rennen vor Mitte Oktober austragen." Eine Entscheidung darüber solle idealerweise "bis Anfang Juli" getroffen werden.

Formel 1 wechselt erst 2022 auf 18-Zoll-Räder

Aufgrund der Coronavirus-Krise ist die Einführung der neuen 18-Zoll-Räder in der Formel 1 von 2021 auf 2022 verschoben worden, analog zum neuen Technischen Reglement der Rennserie. Reifenlieferant Pirelli hat zudem alle 18-Zoll-Testfahrten in der Saison 2020 komplett abgesagt.

Ecclestone: Corona bisher größte Gefahr für Formel 1

Der ehemalige Formel-1-Chef Bernie Ecclestone glaubt: Die Coronavirus-Situation ist die größte Bedrohung für die Formel 1 überhaupt. Er meint: "Selbst wenn die Pandemie [irgendwann] kein Problem mehr darstellen sollte, dann ist es für die Formel 1 noch immer nicht einfach, Rennen zu veranstalten." Grands Prix zu fahren, das könne ein "Risiko" darstellen. Zumal nicht klar sei, ob die Rennteams die Zwangspause wirtschaftlich überstehen könnten, so Ecclestone.

+++ 1. April 2020 +++

IndyCar hält an Renntermin für Toronto fest - vorerst

In Toronto sind alle größeren Veranstaltungen bis einschließlich 30. Juni abgesagt worden. Ob die IndyCar-Serie vom 10. bis 12. Juli trotzdem in der kanadischen Metropole gastieren kann? Promoter Green Savoree lässt vermelden: "Wir haben vor, das Event wie geplant durchzuführen." Problem dabei: Der Aufbau des Stadtkurses benötigt einen Vorlauf von 45 Tagen. Man werde die Situation weiter "beobachten", in Zusammenarbeit mit den Behörden.

Silverstone: Bis Ende April Gewissheit haben

Die Rennstrecke in Silverstone möchte bis Monatsende eine Entscheidung haben, ob die Formel 1 wie geplant vom 17. bis 19. Juli in Großbritannien gastiert oder nicht. Nach aktuellem Stand wäre Silverstone die vierte Saisonstation 2020. Das weltgrößte Tennisturnier in Wimbledon, dessen Finale eine Woche vor dem Rennen stattgefunden hätte, ist indes bereits abgesagt worden.

