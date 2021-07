Das Goodwood Festival of Speed 2021 im kostenlosen Livestream!

Es ist das große Klassentreffen des internationalen Motorsports: Das Goodwood Festival of Speed. Nach der Corona-Zwangspause im vergangenen Jahr kehrt das große Motorsport-Fest im Süden Englands an diesem Wochenende zurück. Von Donnerstag bis Sonntag können Sie die komplette Action bei uns im kostenlosen Livestream verfolgen.

Die Übertragung aus Goodwood startet am Donnerstag um 10:00 Uhr. Am Freitag, Samstag und Sonntag beginnt der Livestream jeweils um 9:30 Uhr und zeigt den ganzen Tag lang, was sich rund um das Goodwood House tut.

Im Mittelpunkt steht dabei die Rennaction auf dem 1,86 Kilometer langen Bergkurs. Dort geht eine bunte Mischung aus historischen und aktuellen Rennautos, Motorrädern und Sportwagen an den Start.

Einer der Höhepunkte ist in diesem Jahr der erste Auftritt des Aston Martin Valkyrie Hypercars in Goodwood. Darüber hinaus bringt Mercedes eine Reihe historischer Rennfahrzeuge an den Start, mit denen an den im vergangenen Jahr verstorbenen Stirling Moss erinnert werden soll.

Neben der Rennaction gibt es auch Bilder aus dem Fahrerlager, wo zahlreiche weitere Autos ausgestellt sind und Interviews mit Fahrern und anderen Protagonisten.

Zeitplan Livestream Goodwood Festival of Speed 2021

Donnerstag, 8. Juli: 10:00 bis 19:00 Uhr

Freitag, 9. Juli: 09:30 bis 20:00 Uhr

Samstag, 10. Juli: 09:30 bis 20:00 Uhr

Sonntag, 11. Juli: 09:30 bis 20:00 Uhr

