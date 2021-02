Ducati präsentiert Jack Miller und Pecco Bagnaia für die MotoGP-Saison 2021

Ducati hat als erstes Topteam die Farben und die Fahrer für die MotoGP-Saison 2021 präsentiert. Für die italienische Mannschaft beginnt eine neue Zeitrechnung, denn man will mit zwei neuen Fahrern nach dem ersten Weltmeistertitel seit dem Jahr 2007 greifen. Andrea Dovizioso und Danilo Petrucci sind Geschichte.

Die Hoffnungen liegen künftig auf Jack Miller und Francesco Bagnaia. Miller bestritt die vergangenen drei Jahre im Kundenteam Pramac. Der Vertrag des Australiers gilt nur für die Saison 2021. Auch Bagnaia fuhr die vergangenen beiden Jahre für Pramac. Er hat einen Zweijahresvertrag erhalten.

"Es gibt Zeitpunkte im Leben, an denen man sich verändern muss. Dieser Zeitpunkt ist nun für uns gekommen", sagt General-Manager Gigi Dall'Igna. "Ich glaube an das Potenzial unserer neuen Fahrer. "Ich glaube, beide sind auf einem ähnlichen Niveau und können um die Weltmeisterschaft kämpfen."

Jack Miller tritt in große Fußstapfen

Mit WM-Platz sieben zeigte Miller im Vorjahr seine bisher beste Saison. Den Vertrag im Werksteam hat der 26-Jährige bereits im vergangenen Frühling während des ersten Corona-Lockdowns unterschrieben. Seine Podestplätze im Herbst 2019 waren dafür ausschlaggebend gewesen.

"Ich bin sehr aufgeregt, meine Startnummer auf der Ducati zu sehen", sagt Miller. "Es ist ein unglaubliches Gefühl. Großes Talent ist eine Sache, aber eine andere, was man daraus macht. Talent ist nur ein Puzzleteil. Man muss die richtige Einstellung haben und das Maximum herausholen."

"Natürlich muss ich große Fußstapfen füllen, aber die vergangenen drei Jahre waren schon eine unglaubliche Reise mit der Ducati-Familie. Bayliss, Stoner. Diese Farben zu tragen, ist eine große Ehre für mich."

Mit einem dritten und drei zweiten Plätzen bestätigte Miller 2020 seine aufstrebende Form. Seinen bisher einzigen MotoGP-Sieg hat der Australier im Jahr 2016 (Assen) mit einer Kunden-Honda gefeiert.

"Jack ist ein unglaubliches Talent, er hatte ein sehr starkes Saisonende", lobt Dall'Igna. "In den letzten beiden Rennen hat er keine Fehler gemacht. Er ist meiner Meinung nach bereit, um um den Weltmeistertitel zu kämpfen."

Für Bagnaia wird ein Kindheitstraum wahr

Bagnaia wartet noch auf seinen ersten Triumph in der Königsklasse. "Peccos Stärke ist es, das richtige Gefühl für den Vorderreifen zu finden. Es ist ein entscheidender Schritt in seiner Karriere, weil er sich in Brünn verletzt hat. Mental war das für ihn schwierig", erinnert Dall'Igna an die vergangene Saison.

Im Sommer 2020 brach sich der Italiener in Brünn ein Bein und musste drei Rennen auslassen. Bei seinem Comeback in Misano raste er zum ersten Mal auf Platz zwei. Beim zweiten Grands Prix auf dieser Strecke führte Bagnaia souverän, bis er den Sieg durch einen Sturz verspielte.

Miller hat seit 2015 99 Grands Prix in der Königsklasse bestritten. Neben seinem einzigen Sieg stand er insgesamt zehn Mal auf dem Podest. Einmal startete er von der Pole-Position. Bagnaia wurde 2018 Moto2-Weltmeister. Er hat 29 MotoGP-Rennen bestritten und einen Podestplatz geholt.

"Wenn mein Onkel hier sein würde, würde er weinen. Er hatte eine Ducati. Wenn man als Kind den Motor hört, dann ist das etwas Besonderes", sagt Bagnaia. "Ich glaube, Ducati hat eine andere Faszination als andere Marken. Außerdem ist es eine italienische Marke. Als ich 2018 meinen ersten Vertrag unterschrieben habe, hätte ich nicht gedacht, dass sie so viel Vertrauen in mich haben."

Aufgrund der eingefrorenen Motoren halten sich die technischen Änderungen an der Desmosedici 2021 in Grenzen. Der Fokus lag im Umgang mit dem neuen Hinterreifen von Michelin, der Ducati im vergangenen Jahr große Probleme bereitet hat.

"Ich kann nicht garantieren, dass es das beste Motorrad im Feld ist, aber es ist ein Motorrad, das es unseren Fahrern erlauben wird, um wichtige Ergebnisse kämpfen zu können", ist Dall'Igna überzeugt. Gearbeitet wurde am Fahrerwerk, der Aerodynamik und vielen Details.

Mit dem chinesischen Computerhersteller Lenovo stellte Ducati einen neuen Hauptsponsor vor. Lenovo war schon in den vergangenen Jahren Partner des Teams. Nun wurde das Engagement erweitert, was auch durch größere Logos auf der Seitenverkleidung verdeutlicht wird.

Seit der Saison 2003 ist Ducati in der MotoGP aktiv. 51 Siege lautet die bisherige Erfolgsbilanz. Casey Stoner wurde 2007 Weltmeister. 2007 und 2020 gewann Ducati die Konstrukteurs-Weltmeisterschaft.

Insgesamt stehen in diesem Jahr wieder sechs Ducati in der Startaufstellung. Das Pramac-Team hat wieder identisches Material wie das Werksteam zur Verfügung. Johann Zarco und Rookie Jorge Martin sind die beiden Fahrer. Esponsorama setzt wieder die GP19 für die beiden Rookies Enea Bastianini und Luca Marini ein.