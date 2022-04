Four Seasons kooperiert mit Canossa Events für exklusive Toskana-Tour

Four Seasons Hotels and Resorts, eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Luxusgastronomie, gibt eine Partnerschaft mit Canossa Events, einem Unternehmen von Motorsport Network, bekannt, um "Beyond by Four Seasons", eine exklusive Autoreise durch die Toskana, auf den Markt zu bringen.

Das einwöchige Fahrerlebnis soll das Beste der italienischen Landschaft in einem Luxusauto präsentieren. Vom 24. bis 30. September 2022 bietet die Tour, deren Basis das Four-Seasons-Hotel in Florenz ist, die Erkundung faszinierender Landschaften, besonderen Zugang zu sehenswerten Orten und bemerkenswerte kulinarische Angebote.

In Zusammenarbeit mit Canossa Events, einem der führenden Anbieter von Lifestyle-Fahrerlebnissen, und der Stadt Florenz sind die Reisenden eingeladen, sich in der toskanischen Hauptstadt zu treffen und eine italienische Reise zu genießen - entweder im eigenen Fahrzeug oder in einem klassischen oder luxuriösen Sportwagen, der von einem engagierten Gästeservice-Team arrangiert wird.

Florenz, Hauptstadt der Toskana, ist die Basis der exklusiven Autoreise Foto: Canossa Events

Jeder Schritt der Gästereise - von den Unterkünften und den täglichen Aktivitäten bis hin zu den exklusiv zusammengestellten Ausflügen und lokalen Empfehlungen - wird mit der Liebe zum Detail und dem echten Service, für den Four Seasons bekannt ist, durchgeführt.

"Das Gästeerlebnis steht im Mittelpunkt unseres Handelns und inspiriert unsere Teams dazu, jedes neue Four-Seasons-Angebot zu erneuern und zu verbessern", sagt Christian Clerc. "Wir haben uns mit Canossa Events zusammengetan, um etwas wirklich Spektakuläres für unsere Gäste zu schaffen - ein ultraluxuriöses Autoabenteuer, bei dem die Reise genauso genossen werden soll wie das Ziel. Vor dem Hintergrund der toskanischen Landschaft, unterstrichen von den besten Weinen und kulinarischen Angeboten der Region, und durchgeführt von unseren talentierten und fürsorglichen Mitarbeitern, setzt "Beyond by Four Seasons" einen neuen Standard für luxuriöse Autoreisen."

Die erste Reise durch die Toskana beginnt mit einem Begrüßungsdinner im Faggio-Garten des Four-Seasons-Hotel in Florenz. Das Abendessen bildet den Auftakt zu einer Woche voller Entdeckungen. In den folgenden Tagen erkunden die Gäste die Weinberge des "Chiantishire" mit einer privaten Tour und einer Weinverkostung in den historischen Antinori-Kellereien. Sie fahren durch die farbenfrohen Landschaften von Siena und genießen ein Mittagessen unter den geschichtsträchtigen Arkaden des Rathauses von Montalcino. Und sie fahren durch idyllische Küstenstädte und die berühmten grünen Zypressen von Bolgheri zu den berühmten Weinbergen von Ornellaia.

Fours Seasons Hotels and Resorts: Partner von Canossa Events für die Tour Foto: Four Seasons Media Library

"Unvergessliche Events und unvergessliche Feiern rund um die Liebe zum Auto zu kreieren, das ist unsere Stärke", sagt Luigi Orlandini, CEO von Canossa Events. "In Zusammenarbeit mit Four Seasons haben wir ein einzigartiges Angebot entwickelt, das es den Gästen ermöglicht, jeden besonderen Moment auf der Straße zu genießen und sie dazu inspiriert, in die Schönheiten der Toskana einzutauchen."

Während ihrer Erkundungstouren vor Ort erhalten die Gäste privaten Zutritt zu Orten, die normalerweise für die Öffentlichkeit geschlossen sind, und können ein unvergessliches florentinisches Essenserlebnis sowie einen unvergesslichen Abend in der Oper genießen. Das Programm sieht auch Zeit zum Ausruhen und Aufladen der Batterien vor und bietet den Gästen die Möglichkeit, das Gelände des Four-Seasons-Hotel in Florenz zu erkunden - ihr zweites Zuhause, wo sie sich im größten privaten Garten der Stadt, am Pool oder bei einer regenerierenden Spa-Behandlung entspannen können.

"Es ist uns eine Ehre, gemeinsam mit Four Seasons und Canossa Events unsere wunderschöne Hauptstadt und die malerischen Straßen der Toskana ins Rampenlicht zu rücken", sagt Dario Nardella, Bürgermeister von Florenz. "Unsere einzigartige Zusammenarbeit ermöglicht den Reisenden einen seltenen Blick auf die wichtigsten Sehenswürdigkeiten, versteckten Routen und bestgehüteten Geheimnisse der Region: die Zutaten für einen unvergesslichen Italienurlaub."

Egal, ob die Gäste vor Ort oder unterwegs sind, ein engagiertes Gästeserviceteam sorgt für einen nahtlosen Ablauf und außergewöhnlichen Service an jedem Berührungspunkt, damit sich die Reisenden auf den wahren Charme und die Romantik des Reisens konzentrieren können.

Canossa Events in Italien Foto: Canossa Events

"'Beyond by Four Seasons' ist ein Beweis dafür, dass wir uns weiterhin darauf konzentrieren, tiefere Einblicke zu gewinnen, die den Gast inspirieren und sein Erlebnis verbessern", sagt Marc Speichert. "Indem wir Programme entwerfen, die von den Leidenschaften und Vorlieben der Four-Seasons-Reisenden beeinflusst werden, haben es unsere Gäste selbst in der Hand, wie sie sich mit unserer Marke verbinden. Die Förderung eines gästezentrierten Ansatzes in allem, was wir tun, bleibt unsere Priorität. Gleichzeitig blicken wir in die Zukunft und nutzen die unzähligen Möglichkeiten, die vor uns liegen."

Mit einem luxuriösen Lifestyle-Angebot, das einen maßgeschneiderten Privatjet, eine wachsende Kollektion von Luxusvillen und Ferienhäusern, eine Reihe kuratierter Haushalts- und Reiseartikel und ein globales Portfolio von Privatresidenzen umfasst, bringt Four Seasons seine Expertise nun auch auf die Straße und nutzt sein umfangreiches Netzwerk von lokalen Mitarbeitern und Experten, um den nächsten Schritt zu gehen.

Da das Platzangebot begrenzt ist, können Reisende, die mehr über "Beyond by Four Seasons" erfahren möchten, hier klicken, um weitere Buchungsinformationen zu erhalten oder auch eine E-Mail an beyond@fourseasons.com senden. Reservierungen können außerdem telefonisch unter +39 0522 421096 (Italien) oder +1 831 521 5190 (USA) vorgenommen werden.

Weitere Informationen über Canossa Events finden Sie unter hier.

Mit Bildmaterial von Canossa Events.