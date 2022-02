McLaren stellt sein Extreme-E-Team für die Saison 2022 vor

Gleich drei Autos: McLaren hat bei seiner Präsentation für die Saison 2022 alle Hüllen fallen lassen und seine Autos für die Formel 1, Extreme-E-Meisterschaft sowie IndyCar-Serie präsentiert. Die Marke wird erstmals in der elektrischen Rallye-Serie starten und hat dafür eine schlagkräftige Truppe auf die Beine gestellt.

Emma Gilmour, die bereits erste Extreme-E-Erfahrung als Ersatzfahrerin für Jamie Chadwick bei Veloce gesammelt hat, und US-Rennfahrer Tanner Foust stehen schon länger als Fahrerpaarung für die Saison 2022 fest. Auch das Team, das Geschäftsführer Zak Brown hinter den beiden Fahrern aufgebaut hat, hat es in sich.

Mark Grain, der über 18 Jahre in McLarens Formel-1- und anschließend im IndyCar-Team aktiv war, wird die Mannschaft als Sportdirektor führen. Er sagt: "Das ist so anders als andere Rennserien und es wird eine enorme Lernerfahrung sein, was die unterschiedlichen Terrains, auf denen wir Rennen fahren, sowie die ökologischen Herausforderungen in diesen Teilen der Welt angeht."

Die Extreme-E-Saison 2022 startet bereits im Februar 2022 Foto: McLaren

Sie sagt: "In der Extreme-E-Serie geht es vor allem um Nachhaltigkeit, und das ist ein wichtiges Kernziel von McLaren. Das Rennformat, die Technologie, die im Auto selbst steckt, die Batterie - all das passt sehr gut zu den Zielen in Sachen Nachhaltigkeit, die McLaren derzeit verfolgt."

Tanner Foust und Emma Gilmour wollen McLaren an die Spitze hieven Foto: McLaren

Das Fahrzeug selbst kommt im typischen McLaren-Orange daher, wurde aber mit den hellblauen Details an das Design des neuen Formel-1-Autos angepasst. Das Fahrzeug bekommt die Startnummer 58, mit der Gründer Bruce McLaren im Jahr 1952 Hillclimb-Rennen bestritten hat. Die Extreme-E-Saison 2022 startet bereits am 19. Februar in Saudi-Arabien.

