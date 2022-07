Motorsport Games bringt zwei Titel zu NVIDIA GeForce NOW

Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) ("Motorsport Games"), ein führender Rennspielentwickler, Publisher und Anbieter von E-Sports-Ökosystemen für offizielle Motorsport-Rennserien auf der ganzen Welt, gab heute bekannt, dass zwei seiner Spiele auf GeForce NOW, dem cloudbasierten Spiele-Streaming-Service von NVIDIA (NASDAQ: NVDA) , veröffentlicht wurden. NASCAR 21: Ignition und KartKraft gesellen sich zur umfangreichen Bibliothek von GeForce NOW mit über 1.300 Spielen und können nun über die Cloud gespielt werden. Dies ist die erste Reihe von Motorsport-Games-Titeln, die auf GeForce NOW verfügbar sind. Den Anfang machen zwei der beliebtesten Spiele des Publishers auf dem Markt.

"Unser Ziel ist es, den Nervenkitzel des Motorsports für jeden zugänglich zu machen und den Fans großartige Spielerlebnisse zu bieten, egal wo sie sich befinden", sagte Dmitri Kosko, CEO von Motorsport Games. "Die Bereitstellung unserer NASCAR- und Karting-Spiele auf GeForce NOW ermöglicht es den Fans, unsere Spiele auch auf bestimmten Samsung-Fernsehern ohne Konsole spielen zu können. Wir können es kaum erwarten, dass unsere Spieler dieses neue Erlebnis ausprobieren, und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit NVIDIA, einem innovativen Unternehmen, das das Gaming immer weiter vorantreibt."

"Die umfangreiche Bibliothek von GeForce NOW wächst rasant, und unsere Spieler können nun zwei der größten Titel von Motorsport Games in die Hände bekommen, um sich in einigen der aufregendsten Rennspiele hinter das Steuer zu setzen", sagt Phil Scott, Director of Developer Relations, Europe bei NVIDIA. "Ob unterwegs oder zu Hause - mit GeForce NOW erleben die Spieler das beste Cloud-Gaming-Erlebnis, das derzeit auf dem Markt erhältlich ist. Es definiert die Art und Weise, wie Gaming funktionieren kann, neu, da es nahezu jedes Gerät, einschließlich Smartphones, Laptops und Tablets, in ein PC-Gaming-Rig verwandelt."

Als Teil von GeForce NOW können NASCAR 21: Ignition und KartKraft über PCs, Macs, mobile Geräte, die neu hinzugekommenen 2022 Samsung TVs, und mehr gestreamt und gespielt werden. Mehr Spieler als je zuvor können nun die offiziell lizenzierte Stock-Car-Serie und den realistischen Karting-Titel erleben. Mit der Erweiterung von GeForce NOW ist KartKraft erstmals auch auf einer anderen Plattform als dem PC verfügbar. Spieler auf GeForce NOW spielen die vollständige PC-Version des Spiels, die auf Steam verfügbar ist, und streamen es auf nahezu jedes ihrer Geräte. Diese Erweiterung entspricht auch dem Ziel von Motorsport Games, jedem seiner Spieler mehr Auswahlmöglichkeiten beim Spielen zu bieten, da seine Spiele nun auf mehr Geräten als je zuvor zugänglich sind.