Tödliche Trainings-Unfälle: Rookies-Cup- und MotoAmerica-Pilot verunglücken

Am vergangenen Wochenende ereigneten sich zwei Unfälle, die in der Motorsportwelt für große Trauer sorgten. Red-Bull-Rookies-Cup-Pilot Jakub Gurecky verunglückte beim Pitbike-Training in der Slowakei. Motoamerica-Pilot Jason Aguilar kam in den USA beim Mountainbike-Training ums Leben.

Der Tscheche Jakub Gurecky galt in seiner Heimat als nächstes großes Talent. Der 16-Jährige hatte in der vergangenen Saison den Northern Talent Cup für sich entschieden. Mit vier Siegen bei den ersten sechs Rennen setzte sich Gurecky klar in der Meisterschaft ab und verwaltete seinen Vorsprung im finalen Saisondrittel. Gurecky galt als besonders guter Regenfahrer.

Für diese Saison hatte sich Gurecky einen Platz im Red-Bull-Rookies-Cup gesichert. Es sollte der Startschuss für eine internationale Karriere und den Aufstieg in die Motorrad-WM sein. Doch beim Training am Wochenende kam der junge Tscheche ums Leben. Gurecky trainierte in einer Karthalle in der Slowakei mit dem Pitbike und zog sich bei einem Sturz schwere Verletzungen zu.

Seine Familie verfasste auf dem Instagram-Profil des tödlich verunglückten Teenagers eine Abschiedsnachricht: "Freunde, es hat mich sehr gefreut, hier mit euch zu ein. Ich genoss es sehr, auch wenn ich nur für eine kurze Zeit hier war, nur für 16 Jahre. Mein Traum wurde wahr. Habt eine gute Zeit und erinnert euch hin und wieder an mich."

Tragischer Mountainbike-Unfall in den USA

Laut verschiedenen Medienberichten startete MotoAmerica-Pilot Jason Aguilar am Samstagmorgen mit Freunden zum Mountainbike-Training. Aguilar kam zu Sturz und verletzte sich dabei schwer. Seine Freunde brachten ihn ins Krankenhaus, wo sofort eine Notoperation eingeleitet wurde.

Das Mountainbiken war Jason Aguilars große Leidenschaft Foto: Jason Aguilar/Instagram

In der Saison 2017 feierte Aguilar seinen größten Erfolg. Er gewann in der MotoAmerica die Superstock-600-Meisterschaft. In diesem Jahr sollte Aguilar mit einer Yamaha R1 in der hart umkämpften Superbike-Klasse antreten, in der er auf Ex-MotoGP-Pilot Danilo Petrucci getroffen wäre.

