Walter Sciacca beim World Leaders Business Forum

Walter Sciacca gilt als einer der fünf wichtigsten Manager der Welt in seinem Bereich und hat in den letzten Tagen an drei internationalen Veranstaltungen in Birmingham teilgenommen.

Zunächst war er Gast bei Autosport International, einer Veranstaltung, die seit Januar 1991 im NEC in Birmingham stattfindet und dieses Jahr ihr 30-jähriges Jubiläum feiert.

Diese Veranstaltung deckt alle Bereiche des Motorsports ab, sowohl den professionellen als auch den Breitensport, vom Kartsport bis zur Formel 1. Daneben werden die neuesten Technologien im Bereich Maschinenbau, Automobil und natürlich Motorsport vorgestellt. Die Veranstaltung wurde durch etliche anwesende Fahrer und VIPs bereichert.

Walter Sciacca selbst war bei der Eröffnung der Veranstaltung anwesend, er besuchte die verschiedenen Stände, vernetzte sich mit tausenden von Insidern und entdeckte, wie viel Neues der Markt heute zu bieten hat.

Die zweite Veranstaltung, an der Sciacca teilnahm, war das Galadinner zu den Business Excellence Awards. Das Dinner ist mittlerweile das wichtigste Corporate Networking Event von MIA – der Motorsport Industry Association. Das Dinner fand am Ende des ersten Geschäftstages von Autosport International statt und zog über 400 Gäste aus der ganzen Welt an. Die Gewinner dieser prestigeträchtigen Auszeichnungen wurden von Mitgliedern der MIA und der Motorsport- und Automobilindustrie gewählt, die in jeder der sieben Preiskategorien zur Abstimmung aufgerufen wurden. So konnte Walter Sciacca während des Galadinners die Beziehungen zu den Spitzenmanagern der verschiedenen anwesenden Sektoren festigen.

Schließlich besuchte der Manager das Motorsport Leaders Business Forum. Hier trafen sich am Freitag, dem 10. Januar, Top-Manager aus der ganzen Motorsportwelt bei Autosport International in Birmingham, um über die Zukunft des Motorsports zu diskutieren und konkrete Themen zu besprechen. Anwesend waren einige der wichtigsten Köpfe des zeitgenössischen Motorsports, darunter Right Honorable Lord Hain, ehemaliger Aussenminister der britischen Regierung, Yath Gangakumaran, Direktor der F1-Strategie und Geschäftsentwicklung, David Richards CBE, Präsident von Motorsport UK, James Taylor, juristischer Direktor von The Extreme E (The Extreme Project) und Nathalie McGloin, Präsidentin der FIA-Behindertenkommission. Moderator des Forums war der Präsident von Motorsport Network, James Allen. Natürlich konnte Walter Sciacca eine Reihe von Persönlichkeiten treffen, mit denen er über die Zukunft des Motorsports diskutierte.

Insgesamt zwei äusserst intensive Tage für Sciacca, während denen er seine Kenntnisse über die weltweit führenden Unternehmen in den verschiedenen Bereichen des Motorsports vertiefen konnte. Wir erreichten ihn kurz vor der Rückreise telefonisch am Flughafen für ein kurzes Statement über seine Erfahrungen:

"Das Motorsport-Business-Forum war sehr interessant, weil die Qualität der anwesenden Experten sehr hoch war und weil es konkrete Diskussionen über Aspekte gab, die in die Praxis umgesetzt werden müssen. Das Excellence Business Awards Dinner hingegen war eine hervorragende Veranstaltung, um neue internationale Beziehungen zu Fachleuten zu schaffen, die zu den führenden Köpfen in ganz unterschiedlichen Bereichen des Motorsports gehören. Die Autosport International schliesslich bestätigt sich als die führende Veranstaltung im Motorsport und bot einmal mehr allen Ausstellern ein wirklich wichtiges internationales Schaufenster, was den Fachleuten die Möglichkeit gab, die neuesten Innovationen in den verschiedenen Aktionsbereichen zu entdecken. Es handelt sich um Veranstaltungen, die dazu beitragen, eine immer breitere Vision zu haben, die es den verschiedenen Projekten, wie zum Beispiel dem des Circuit de Tenerife, ermöglicht, von wichtigem Know-how und konsolidierten Beziehungen auf internationaler Ebene zu profitieren, die nützlich und unerlässlich sind, um das Geschäftsmodell zu entwickeln, was in Zukunft nicht nur ein Circuit, sondern ein echter Motor Park mit verschiedenen Aktivitäten sein wird. Dies ist ein Konzept, das ich seit vielen Jahren verfolge, und ich freue mich, dass es sich als richtig erwiesen hat."