Valentino Rossi nennt Podestplätze als Ziel für seine erste GT-Saison

Valentino Rossi hat sich für 2022, das Jahr nach seinem Rücktritt aus der Motorrad-WM, für eine volle Saison im GT-Sport entschieden. Der neunmalige Motorrad-Weltmeister geht in der GT-World-Challenge (GTWC) für WRT-Audi an den Start und fährt sowohl die Rennen des Sprint-Cups als auch die Rennen des Endurance-Cups.

Wie kam der Deal mit WRT-Boss Vincent Vosse überhaupt zustande? "Vincent hat mich in Tavullia besucht. Ich mag seine Herangehensweise und ich fahre gerne für Audi", sagt Rossi in einem Interview, das auf der Facebook-Seite von WRT veröffentlicht wurde.

Valentino Rossi im Gespräch mit WRT-Boss Vincent Vosse Foto: Audi Sport

"Das Team", so Rossi über WRT, "ist sehr konkurrenzfähig. Sie kämpfen immer um den Sieg. Das ist sehr wichtig." Mit wem sich "The Doctor" den Audi R8 LMS mit der Startnummer 46 teilen wird, steht noch nicht fest. Bei den fünf Sprintrennen im GTWC-Kalender 2022 wird es ein Fahrer sein, bei den fünf Endurance-Rennen werden es zwei Fahrer sein, mit denen sich Rossi im Cockpit abwechselt.

Einen ersten Eindruck vom Auto aber hat die MotoGP-Legende beim Valencia-Test im Dezember bereits gewonnen."Das Auto lässt sich sehr gut fahren. Es ist ein richtig starkes Rennauto. Und Vincent meinte, dass meine Rundenzeiten nicht so schlecht seien. Also vertraue ich ihm", grinst Rossi.

Große Vorfreude auf erstes 24-Stunden-Rennen

Höhepunkt der GTWC-Saison 2022 sind die 24h Spa am 30./31. Juli. Auf dieses Rennen freut sich Rossi besonders. "In Spa will ich mal ein 24-Stunden-Rennen probieren. Ich war noch nie in Spa. Ich habe die Rennstrecke noch nie gesehen", bekennt Rossi, weiß aber, dass es sich bei der vielzitierten "Ardennen-Achterbahn" um eine "mystische Strecke, insbesondere für Autos" handelt.

Und mit welchen Erwartungen geht der Italiener, der am kommenden Mittwoch seinen 43. Geburtstag feiert, in seine erste volle Saison auf vier Rädern? Vier der zehn Rennstrecken im GTWC-Kalender kennt Rossi aus seiner 26-jährigen Karriere in der Motorrad-WM: Imola, Misano, Valencia und Barcelona. Die übrigen sechs Strecken, darunter Hockenheim (4. September), sind Neuland für ihn.

"Wir müssen mein Level, meinen Speed, erst noch verstehen. Momentan können wir das noch nicht sagen. Ich hoffe jedenfalls, konkurrenzfähig zu sein, sodass wir um Podestplätze kämpfen können", sagt Rossi und kündigt an: "Ich werde euch während der Saison auf dem Laufenden halten."

Vier der zehn Strecken im GTWC-Kalender 2022 kennt Rossi aus der Motorrad-WM Foto: Audi Sport

Mit Bildmaterial von WRT Team.