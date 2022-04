GTWC Brands Hatch 2022: Alle Infos zu Valentino Rossis Sprint-Cup-Debüt

Nun geht es auch im Sprint-Cup los: Das zweite Rennwochenende der GT-World-Challenge Europe führt das Feld nach Großbritannien, wo auf dem Brands Hatch GP Circuit zwei einstündige Rennen auf dem Plan stehen.

Valentino Rossi bestreitet sein erstes Sprint-Wochenende zusammen mit seinem WRT-Audi-Teamkollegen Frederic Vervisch. Nico Müller ist nicht dabei, er bestreitet den DTM-Saisonauftakt in Portimao. Im Pro-Cup kriegen es Vervisch und Rossi im neongelben Audi R8 LMS GT3 evo II mit der #46 mit insgesamt elf Konkurrenten zu tun.

Die britische Oldschool-Rennstrecke hat eine lange Tradition in der SRO-Meisterschaft: Schon seit dem Start als Blancpain-GT-Serie im Jahr 2014 taucht Brands Hatch im Kalender auf, stets als Teil des Sprint-Cups. Einzige Ausnahme: Das Corona-Jahr 2020. 'Motorsport-Total.com' hat alle Informationen zur diesjährigen Ausgabe gesammelt.

Zeitplan GTWC Brands Hatch (Alle Zeiten MESZ)

Samstag, 30. April

10:00 - 11:00 Uhr: Freies Training

13:25 - 14:25 Uhr: Pre-Qualifying

16:50 - 17:40 Uhr: Qualifying in drei Abschnitten

Sonntag, 1. Mai

12:25 - 13:25 Uhr: 1. Rennen

17:45 - 18:45 Uhr: 2. Rennen

GT-World-Challenge Europe: TV-Zeiten und Livestream (Alle Zeiten MESZ)

Beginnend mit dem Freien Training werden sämtliche Sessions der GT-World-Challenge Europe auf 'Motorsport-Total.com' live übertragen. Der Livestream ist kostenlos und wird in deutscher und englischer Sprache bereitgestellt.

Motorsport.tv zeigt in diesem Jahr die Qualifyings der GT-World-Challenge Europe live.

Der Pay-TV-Sender Sky übertragt in der GTWC-Saison 2022 an insgesamt acht Wochenenden live. Sky bietet zwei Möglichkeiten an: Einerseits über das klassische "Sky Q"-Abo, mit Receiver für den Empfang über Satellit, Kabel oder das Internet. Zum anderen im Rahmen von "Sky Ticket", das als reiner Streaming-Dienst flexibel ohne Receiver buchbar ist.

Samstag, 30. April

13:25 Uhr: Pre-Qualifying (YouTube SRO)

16:50 Uhr: Qualifying (Motorsport.tv, YouTube SRO)

Sonntag, 1. Mai

12:00 Uhr: Rennen 1 in voller Länge (Sky Sport F1, Motorsport.tv, YouTube SRO)

17:45 Uhr: Rennen 2 in voller Länge (YouTube SRO)

GTWC Brands Hatch 2022: Die Starterliste

Zum Auftakt des Sprint-Cups in der GT-World-Challenge Europe wurden insgesamt 26 Fahrzeuge gemeldet. Zwölf davon dürfen sich durch die Nennung im Pro-Cup berechtigte Hoffnungen auf die Rennsiege machen. Valentino Rossi und sein WRT-Teamkollege Frederic Vervisch sind mit ihrem Audi R8 LMS GT3 evo II ebenfalls im Pro-Cup dabei.

Pro-Cup (12 Autos):

#11 - Tresor by Car Collection - Simon Gachet/Christopher Haase - Audi R8 LMS evo II GT3

#12 - Tresor by Car Collection - Mattia Drudi/Luca Ghiotto - Audi R8 LMS evo II GT3

#25 - Sainteloc Junior Team - Aurelien Panis/Patric Niederhauser - Audi R8 LMS evo II GT3

#32 - Team WRT - Charles Weerts/Dries Vanthoor - Audi R8 LMS evo II GT3

#33 - Team WRT - Jean-Baptiste Simmenauer/Christopher Mies - Audi R8 LMS evo II GT3

#38 - Jota - Oliver Wilkinson/Rob Bell - McLaren 720 S GT3

#46 - Team WRT - Valentino Rossi/Frederic Vervisch - Audi R8 LMS evo II GT3

#54 - Dinamic Motorsport - Adrien De Leener/Christian Engelhart - Porsche 911 GT3 R

#56 - Dinamic Motorsport - Giorgio Roda/Klaus Bachler - Porsche 911 GT3 R

#88 - AKKODIS ASP Team - Jim Pla/Jules Gounon - Mercedes-AMG GT3

#89 - AKKODIS ASP Team - Timur Boguslawski/Raffaele Marciello - Mercedes-AMG GT3

#99 - Attempto Racing - Pieter Schothorst/Dennis Marschall - Audi R8 LMS evo II GT3

Pro-Am-Cup (5 Autos):

#21 - AF Corse - Hugo Delacour/Cedric Sbirrazzuoli - Ferrari 488 GT3

#52 - AF Corse - Louis Machiels/Andrea Bertolini - Ferrari 488 GT3

#78 - Barwell Motorsport - Alex Malykhin/Ben Barker - Lamborghini Huracan GT3 Evo

#111 - JP Motorsport - Patryk Krupinski/Christian Klien - McLaren 720 S GT3

#188 - Garage 59 - Miguel Ramos/Dean Macdonald - McLaren 720 S GT3

Silver-Cup (8 Autos):

#18 - GSM Novamarine - Gerhard Tweraser/Isaac Tutumlu Lopez - Lamborghini Huracan GT3 Evo

#26 - Sainteloc Junior Team - Nicolas Baert/Gilles Magnus - Audi R8 LMS evo II GT3

#30 - Team WRT - Benjamin Goethe/Thomas Neubauer - Audi R8 LMS evo II GT3

#53 - AF Corse - Ulysse de Pauw7Pierre Alexandre Jean - Ferrari 488 GT3

#66 - Attempto Racing - Alex Aka/Nicolas Schöll - Audi R8 LMS evo II GT3

#86 - AKKODIS ASP Team - Petru Umbrarescu/Igor Walilko - Mercedes-AMG GT3

#87 - AKKODIS ASP Team - Casper Stevenson/Thomas Drouet - Mercedes-AMG GT3

#159 - Garage 59 - Manuel Maldonado/Ethan Simioni - McLaren 720 S GT3

Kategorie noch unbekannt (1 Auto):

#93 - SKY - Tempesta Racing - Christopher Froggatt/Eddie Cheever - Mercedes-AMG GT3

Wettervorhersage, Stand: 26. April

Stand Dienstag ist die Wettervorhersage für das Brands-Hatch-Wochenende gut. Sowohl für Samstag als auch für Sonntag werden Temperaturen im Bereich von 15 Grad Celsius mit verhältnismäßig niedrigem Regenrisiko prognostiziert.

Am Samstag, dem Tag der Trainings und des Qualifyings, beträgt das Regenrisiko gerade mal 15 Prozent. Am Sonntag, dem Tag der beiden Rennen, ist es mit 25 Prozent etwas höher.

Daten zum Brands Hatch GP Circuit

Typ: Permanente Rennstrecke

Länge: 3,916 Kilometer

Kurven: 9

Eröffnung/Umbauten: 1950, 1954, 1976, 1988, 2003

GTWC in Brands Hatch seit: 2014 (mit Unterbrechung)

Adresse: Fawkham, West Kingsdown, Longfield DA3 8NG, Vereinigtes Königreich

Alle GTWC-Sieger in Brands Hatch

2014 - Rennen 1: Proczyk/Bleekemolen (Lamborghini FLII)

2014 - Rennen 2: Proczyk/Bleekemolen (Lamborghini FLII)

2015 - Rennen 1: Frijns/L. Vanthoor (Audi R8 LMS)

2015 - Rennen 2: Frijns/L. Vanthoor (Audi R8 LMS)

2016 - Rennen 1: Schneider/Szymkowiak (Mercedes-AMG GT3)

2016 - Rennen 2: Mies/Ide (Audi R8 LMS)

2017 - Rennen 1: Bortolotti/Engelhart (Lamborghini Huracan GT3)

2017 - Rennen 2: Bortolotti/Engelhart (Lamborghini Huracan GT3)

2018 - Rennen 1: Stevens/D. Vanthoor (Audi R8 LMS)

2018 - Rennen 2: Leonard/Vervisch (Audi R8 LMS)

2019 - Rennen 1: Bastian/Neubauer (Mercedes-AMG GT3)

2019 - Rennen 2: Engel/Stolz (Mercedes-AMG GT3)

2021 - Rennen 1: Weerts/D. Vanthoor (Audi R8 LMS)

2021 - Rennen 2: Stolz/Engel (Mercedes-AMG GT3)

