Spätestens seit er das Team Rebellion Racing in der WEC und bei den 24 Stunden von Le Mans an die Spitze gebracht hat, gehört Alexandre Pesci zu den Schlüsselfiguren in der Welt des Langstreckensports.

Doch die Dakar 2020, die am kommenden Sonntag in Jeddah gestartet wird und danach während zwölf Tagen durch die Wüste Saudi-Arabiens führt, ist für ihn komplettes Neuland. Für dieses Abenteuer vertraut er auf einen von Rebellion Racing eingesetzten und von RD Limited – der Struktur von Romain Dumas, der in einem identischen Fahrzeug sitzen wird – vorbereiteten Buggy.

#351 RD Limited DXX: Alexandre Pesci, Stephan Kuhni Photo de: Rebellion Racing

Vor dem Start an der Seite von Stephan Kuhni, der ihm als Navigator zur Seite stehen wird, sprach Alexandre Pesci über sein Abenteuer, das für ihn die Erfüllung eines Lebenstraum bedeutet.

"Meiner Meinung nach handelt es sich bei der Dakar um das grösste Rennen der Welt, von dem ich seit meiner Kindheit geträumt habe", erklärte er am Vorabend seines ersten Dakar-Starts exklusiv gegenüber Motorsport.com Schweiz. "Mir bot sich nun die Gelegenheit dazu und ich wollte diese Gelegenheit wahrnehmen, bevor es zu spät ist.“

Im Vorfeld des Rennens hatte sich Alexandre Pesci bestmöglich vorbereitet, parallel zu seinen Aktivitäten auf höchster Ebene des Langstreckensports.

"Die Vorbereitungen dauerten ein ganzes Jahr", erläuterte er. "Ein Jahr, um mich körperlich vorzubereiten, das Auto zu entwickeln, aber auch um in der marokkanischen Wüste mit Nasser Al-Attiyah und Matthieu Baumel zu trainieren.“

"Sich auf das Rennfahren in der Wüste vorzubereiten, war nicht der schwierigste Teil. Es war deutlich härter, sich auf die nötige Ausdauer einzustellen, denn man ist über 12 Tage hinweg auf vielen, vielen Kilometer unterwegs, und ich denke, das wird am Ende die Hauptschwierigkeit sein.“

Jeder Tag wird eine Herausforderung. In erster Linie geht es darum, am Ende jeden Tages das Ziel zu erreichen.

"Natürlich kennen wir uns bei Rebellion mit Ausdauer aus", erklärte er. "Wir haben Erfahrung damit in der WEC im Allgemeinen und bei den 24 Stunden von Le Mans im Speziellen, aber das hier ist nochmals eine ganz andere Dimension. Es sind zwölf Tage, in denen man mehrere hundert Kilometer über völlig verrücktes Gelände fährt. Es geht über Dünen, durch Flussbetten und so weiter. Es ist eine völlig andere Art der Ausdauer und ich glaube, es wird noch schwieriger als Le Mans.“

"Wir setzten einen zweiradgetriebenen Buggy ein. Das Chassis und das Getriebe sind von Peugeot, der Motor ist von Ford, also denke ich, dass wir ein gutes Paket haben. Effizient und einfach zu warten.“

In Anbetracht der Schwierigkeiten, die ihn bei seiner Premiere in der Wüste erwarten werden, hat sich Alexandre Pesci klare Ziele gesetzt.

"Jeder Tag wird eine Herausforderung. In erster Linie geht es darum, am Ende jeden Tages das Ziel zu erreichen. Alleine das wäre ein Sieg für mich, und ich hoffe natürlich, dass ich die komplette Distanz bewältigen kann. Es wird eine Menge auf uns zukommen – es dürfte sehr interessant, aber auch sehr schwierig werden.“

Auch wenn der Umzug der Dakar von Südamerika nach Saudi-Arabien dazu beigetragen hat, mehr europäische Teilnehmer an den Start zu bringen, hatte diese Entwicklung nichts mit der Entscheidung von Alexandre Pesci zu tun.

"Ich hatte mich für diese Dakar entschieden, noch bevor ich wusste, dass die Veranstaltung in Saudi-Arabien und nicht in Südamerika stattfinden würde. Ich werde langsam alt (lacht), also wusste ich, dass ich es jetzt tun muss, denn sonst könnte es zu spät sein. Ich hatte mir ursprünglich gesagt, dass ich es vor meinem 30. Geburtstag tun sollte. Dann vor meinem 40., vor meinem 50... Ich musste es jetzt tun, oder ich würde es nie machen!“

"Das Ziel ist es, Spass zu haben und das Ziel zu erreichen“, sagte er abschliessend.

Interview von Sergio Lillo.