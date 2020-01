Die beiden Schweizer hatte nach zwei Wochen mit der Zielankunft in Qiddya ihr Hauptziel erreicht. Alexandre Pesci und Stephan Kuhni waren bei der 42. Ausgabe der Dakar, die in diesem Jahr erstmals in Saudi-Arabien ausgetragen wurde, die einzige komplett schweizerische Fahrerpaarung.

Alexandre Pesci hat damit seine Herausforderung, zum ersten Mal bei der Dakar anzutreten, erfolgreich gemeistert. Pesci und Kuhni fuhren einen Buggy, der von RD Limited (der von Romain Dumas geführten Struktur) vorbereitet wurde und unter dem Namen Rebellion DXX am Start stand.

#351 RD Limited DXX: Alexandre Pesci, Stephan Kuhni Photo de: A.S.O.

Der Start der Veranstaltung vermittelte den beiden Schweizern hingegen kein gutes Gefühl, da das Schwesterauto, das von Romain Dumas selber pilotiert wurde, bei einem durch ein technisches Problem verursachten Brand auf der ersten Etappe zerstört worden war.



Doch Alexandre Pesci und Stephan Kuhni liessen sich dadurch nicht aus dem Konzept bringen und meisterten die Herausforderung – in erster Linie die anspruchsvolle Navigation – ausgezeichnet und landeten am Ende der Veranstaltung auf Platz drei der Rookie-Wertung und auf Platz elf in der Kategorie der Benziner mit Zweiradantrieb.

"Wir hatten uns zum Ziel gesetzt, bei der Dakar 2020 die Ziellinie zu erreichen, und das haben wir geschafft", freute sich Alexandre Pesci nach seiner Ankunft in Qiddiya unweit der Hauptstadt Riad. "Das Team hat in den letzten Monaten hervorragende Arbeit geleistet, um uns die bestmöglichen Bedingungen zu bieten.“

"Darüber hinaus möchte ich Mathieu Baumel und Nasser Al Attiyah noch einmal für ihr Fahrtraining danken, dank dem wir das Abenteuer Dakar mit größerer Gelassenheit angehen konnten. Abschliessend möchte ich die ausgezeichnete Organisation der Rallye trotz der Höhen und Tiefen würdigen.“