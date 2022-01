Kampf um den Dakar-Sieg: Kann Loeb in Woche zwei Al-Attiyah noch einholen?

Nasser Al-Attiyah hat die Halbzeit der Rallye Dakar 2022 mit einem großen Vorsprung erreicht. Der Toyota-Fahrer hat nach sechs von zwölf Etappen ein Polster von 50 Minuten auf Yazeed Al-Rajhi (Toyota) und Sebastien Loeb (BRX).

Seit dem ersten Tag hält Al-Attiyah die Führung in der Gesamtwertung. Härtester Verfolger war von Beginn an Loeb, doch der Rallye-Rekordweltmeister hatte zwei schwierige Tage. In Etappe 3 verlor Loeb wegen Reifenschäden und gebrochener Kraftübertragung viel Zeit.

Und auch im Laufe der sechsten Etappe hatte Loeb mit schwieriger Navigation zu kämpfen und fiel in der Gesamtwertung hinter Al-Rajhi zurück. "Nach 100 Kilometern haben wir uns verfahren", berichtet Loeb seinen Freitag.

"Wir haben viel Zeit verloren und haben anschließend attackiert, um die vorderen Jungs wieder einzuholen. Mein Rhythmus war gut, aber wir haben zu viel Zeit verloren. Auf Nasser haben wir erneut 15 Minuten eingebüßt."

Aufgrund des großen Rückstands war es Loeb nicht mehr möglich, Druck auf Al-Attiyah auszuüben. Rechnet sich der Franzose noch Chancen auf seinen ersten Dakar-Sieg aus? "Der Rückstand ist groß, fast eine Stunde", seufzt Loeb.

Sebastien Loeb jagt noch seinen ersten Sieg bei der Rallye Dakar Foto: Red Bull Contentpool

Al-Attiyah könnte seinen vierten Gesamtsieg feiern. In Südamerika gewann er 2011 mit Volkswagen, 2015 mit Mini und 2019 mit Toyota. Es war damals der erste und bisher einzige Triumph für Toyota. Bei Halbzeit ist der Hilux auf den ersten beiden Plätzen zu finden.

"Wir sind glücklich, dass wir die erste Dakar-Woche mit einem guten Vorsprung beendet haben", sagt Al-Attiyah zufrieden. "Wir haben in dieser Woche sehr gut gearbeitet und haben keine Fehler gemacht. Das Auto läuft auch sehr gut."

Der Sportstar aus Katar will aber noch nicht vom Sieg sprechen: "Wir versuchen die nächste Woche ohne Risiko zu managen. Die Dakar ist die Dakar. Wir müssen vorsichtig sein und brauchen eine gute Pace. Wenn man relaxt, dann macht man Fehler. Ja, wir müssen mit hohem Speed fahren."

Gesamtwertung nach 6 von 12 Etappen (Top 10):

01. Al-Attiyah/Baumel (Toyota) - 20:37:24 Stunden

02. Al-Rajhi/Orr (Toyota) +50:19 Minuten

03. Loeb/Lurquin (BRX) +50:25

04. Alvarez/Monleon (Toyota) +1:06.58 Stunden

05. Przygonski/Gottschalk (Mini Buggy) +1:16:25

06. Wasiljew/Uperenko (BMW) +1:22:08

07. Terranova/Oliveras (BRX) +1:24:00

08. Prokop/Chytka (Ford) +1:30:30

09. Halpern/Graue (Mini Buggy) +1:37:25

10. Zala/Fiuza (Mini 4x4) +2:11:17

Mit Bildmaterial von Red Bull Contentpool.