Mike Horn gemeinsam mit Cyril Despres bei der Dakar

Der 53-jährige wurde in Johannesburg geboren, lebt aber seit beinahe 30 Jahren in der Schweiz – in Château-d'Oex im Kanton Waadt. Auf sein Konto gehen etliche Expeditionen in der ganzen Welt, von denen mehrere schriftlich dokumentiert wurden – darunter die Umrundung der Erde am Äquator ohne motorisiertes Fahrzeug, die Expedition alleine zum Polarkreis oder die Reisen rund um die Welt mit der Segelyacht Pangea.

Letzten Monat ging Mike Horn mit Borge Ousland auf eine Expedition in das arktische Packeis. Beide Männer wurden aufgrund sehr schwieriger Bedingungen bereits vor dem geplanten Ende ihrer Reise gerettet.

Nun steht für den Abenteurer eine neue Herausforderung an. Er wird ab dem kommenden Wochenende als Navigator für Cyril Despres im Einsatz stehen und dabei erstmals überhaupt die Rallye Dakar bestreiten. Despres konnte die Veranstaltung in der Kategorie Motorrad bereits fünf Mal gewinnen und bestreitet die Rallye nun zum sechsten Mal in Folge auf vier Rädern, wobei der Franzose bei der Ausgabe 2017 mit Peugeot den dritten Platz erreichte.

Cyril Despres and the OT3 by Overdive Photo de: Red Bull Content Pool

Diesmal wird Despres am Steuer eines von Red Bull unterstützten Buggys OT3 by Overdrive sitzen, der in der Kategorie SxS angemeldet ist. Der Motor entwickelt 177 PS und 290 Nm Drehmoment.

"Ich war einen Monat lang im Eis gefangen und jetzt gehe ich nach Jeddah", meinte Mike Horn. "Dies ist für mich eine einzigartige Möglichkeit – wenn man nicht Teil des Abenteuers ist, dann weiss man überhaupt nicht, wovon man spricht. Teilnehmen zu können bedeutet, dass man emotional und intellektuell in das Geschehen eingebunden ist. Als Beobachter und Teilnehmer denke ich, dass ich viel dazu beitragen kann, jungen Menschen zu zeigen, wie sie Dinge auf eine nachhaltigere Art und Weise tun können."

"Wir werden bei dieser Dakar Spass haben, denn der OT3 ist ein unterhaltsames Fahrzeug, das sehr interessant zu fahren ist", freut sich Cyril Despres. "Ich kann es kaum erwarten, das Beste aus dem speziell gebauten OT3-Prototypen zu machen und zu seiner zukünftigen Entwicklung beizutragen. Wir alle arbeiten hart daran, so gut wie möglich auf die Herausforderungen, die uns bei der Dakar erwarten, vorbereitet zu sein. Es ist noch zu früh, um genau zu wissen, wo wir im Wettbewerb stehen werden. Wir werden Schritt für Schritt vorgehen und uns darauf konzentrieren, uns jeden Tag zu verbessern."