Rallye Dakar 2020: Sainz greift an und übernimmt mit Tagessieg die Führung

Am dritten Tag der Rallye Dakar attackierten die vermeintlichen Favoriten und katapultierten sich an die Spitze. Carlos Sainz (Mini Buggy) eroberte den Tagessieg. Dicht dahinter folgte Nasser Al-Attiyah (Toyota). Somit führt Sainz nun auch die Gesamtwertung knappe fünf Minuten vor Al-Attiyah an. Ein Lebenszeichen gaben die bisher vom Pech verfolgten Jakub Przygonsky (Mini) und Fernando Alonso (Toyota) ab.

Die dritte Etappe wurde im Norden von Saudi-Arabien in einer Schleife rund um Neom gefahren. Teilweise ging es ins Gebirge hoch auf 1.400 Meter. Es war der höchste Punkt der Rallye. Knapp 500 Kilometer mussten bewältigt werden. Die gezeitete Speziale betrug 414 Kilometer. Das Roadbook wurde wieder erst kurz vor dem Start ausgegeben.

Und von Beginn an entwickelte sich ein Duell zwischen Sainz und Al-Attiyah. Nach 125 Kilometern führte Sainz das virtuelle Zwischenklassement an, aber Al-Attiyah lag nur elf Sekunden zurück. Und auch Stephane Peterhansel (Mini Buggy) befand sich nach seinen gestrigen Problemen im Angriffsmodus.

Al-Attiyah bleibt Sainz auf den Fersen

Mini-Pilot Orlando Terranova, der den Tag als Gesamtführender begonnen hatte, versuchte wieder kalkuliertes Risiko zu nehmen und nicht zu schnell zu fahren. Zunächst klappte seine Taktik, aber der Argentinier verlor zusehends Zeit. Bei Kilometer 200 fehlten schon acht Minuten auf das Duo Al-Attiyah/Sainz, die heute klar das Tempo bestimmten.

In der zweiten Hälfte der Speziale war weiterhin Sainz vorne, aber sein Buggy-Teamkollege Peterhansel war ihm dicht auf den Fersen. Das Toyota-Duo Al-Attiyah und Alonso, der als 17. gestartet war und sich an den Spuren orientieren konnte, folgten dahinter auf den Plätzen drei und vier.

Nasser Al-Attiyah hat als Gesamtzweiter wieder alle Chancen Foto: Red Bull Contentpool

Mit einer Fahrzeit von drei Stunden und 48 Minuten holte sich Sainz schließlich den Tagessieg. Mit dreieinhalb Minuten Rückstand belegte Al-Attiyah den zweiten Platz. Und mit der drittbesten Zeit sorgte Przygonski mit Co-Pilot Timo Gottschalk für ein Ausrufezeichen. Schon am ersten Tag hatte das Mini-Duo wegen eines Getriebeschadens fünf Stunden verloren.

Alonso beendete den Tag auf dem fünften Platz hinter Yasir Seaidan (Mini). Peterhansel verlor zum Schluss noch zehn Minuten auf Sainz und fiel auf Position sieben zurück. Giniel de Villiers (Toyota), der als gestriger Sieger die Etappe eröffnen musste, büßte 16 Minuten auf Sainz ein. Terranova verlor rund 13 Minuten. Somit änderte sich das Bild in der Gesamtwertung.

Neuer Spitzenreiter ist nun Sainz. Mit knapp fünf Minuten Rückstand ist Al-Attiyah Zweiter. Terranova ist vom ersten auf den dritten Platz zurückgefallen, aber mit unter zehn Minuten Rückstand immer noch in Schlagdistanz. Peterhansel ist hinter Yazeed Al-Rajhi (Toyota) Fünfter. Dem Franzosen fehlen 19 Minuten auf Sainz.

Zwei spektakuläre Ausfälle

Spektakuläre Szenen ereigneten sich am Dienstag auch. Khalid Al-Qassimi überschlug sich mit seinem Peugeot mehrfach. Fahrer und Beifahrer blieben unverletzt, aber die Schäden am 3008 DKR, der von PH-Sport eingesetzt wird, waren zu groß. Die Rallye ist für Al-Quassimi nach dem dritten Tag schon vorbei.

Auch Wladimir Wasiljew verabschiedete sich spektakulär aus der Rallye. Bei Kilometer 284 brannte der Mini JCW. Der Russe und sein Co-Pilot kamen mit dem Schrecken davon. Der Ausfall war besiegelt. Al-Qassimi und Wasiljew sind nur zwei von den prominenteren Namen, die die Rallye schon beenden mussten.

Morgen geht es von Neom weiter ins Landesinnere nach Al-'Ula. Nach dem steinigen Terrain heute wird es wieder auf Sand weitergehen. 672 Kilometer müssen bewältigt werden, davon 453 auf Zeit.

weitere Informationen in Kürze

Ergebnis der 3. Etappe (Top 10):

Pos. Fahrer Auto Zeit 1 Carlos Sainz Lucas Cruz Mini Buggy 3:48:01 Stunden 2 Nasser Al-Attiyah Mattieu Baumel Toyota +03:31 Minuten 3 Jakub Przygonsky Timo Gottschalk Mini 4x4 +04:19 4 Yasir Seaidan Kuzmich Alexy Mini 4x4 +05:28 5 Fernando Alonso Marc Coma Toyota +06:14 6 Yazeed Al-Rajhi Konstantin Schiltsow Toyota +07:36 7 Stephane Peterhansel Paulo Fiuza Mini Buggy +10:26 8 Orlando Terranova Bernardo Graue Mini 4x4 +12:52 9 Giniel de Villiers Alex Haro Bravo Toyota +16:21 10 Bernhard ten Brinke Tom Colsoul Toyota +16:43

Gesamtwertung nach 3 von 12 Etappen (Top 10):

Pos. Fahrer Auto Zeit 1 Carlos Sainz Lucas Cruz Mini Buggy 11:00:20 Stunden 2 Nasser Al-Attiyah Mattieu Baumel Toyota +04:55 Minuten 3 Orlando Terranova Bernardo Graue Mini 4x4 +08:09 4 Yazeed Al-Rajhi Konstantin Schiltsow Toyota +18:58 5 Stephane Peterhansel Paulo Fiuza Mini Buggy +19:00 6 Mathieu Serradori Fabian Lurquin SRT Buggy +20:56 7 Giniel de Villiers Alex Haro Bravo Toyota +23:42 8 Bernhard ten Brinke Tom Colsoul Toyota +33:23 9 Martin Prokop Viktor Chytka Ford +48:05 10 Vaidotas Zala Saulius Jurgelenas Mini +59:59

Mit Bildmaterial von X-raid.