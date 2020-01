Rallye Dakar 2020: Toby Price rückt Ricky Brabec mit Tagessieg näher

Licht und Schatten für KTM auf der fünften Etappe der Rallye Dakar in Saudi-Arabien. Während Toby Price mit seinem zweiten Tagessieg auf den zweiten Gesamtrang kletterte, ist die Rallye für Sam Sunderland nach einem Sturz zu Ende. Honda-Pilot Ricky Brabec verteidigte Platz eins in der Gesamtwertung. Matthias Walkner verbesserte sich auf Rang sechs.

Die fünfte Etappe führte 564 Kilometer von Al-'Ula nach Ha'il. 353 Kilometer betrug der gezeitete Abschnitt. Der Untergrund wurde wieder vermehrt sandig. Rund 40 Prozent des Terrains bestand aus Dünengürteln. Im Gegensatz zum Vortag wurde heute erneut das Roadbook erst kurz vor dem Start an die Teilnehmer verteilt.

Für Sunderland, den Gesamtsieger von 2017, ist die Rallye zu Ende gegangen. Bei Kilometer 187 stürzte der Brite schwer. Er verletzte sich an einer Schulter und klagte über Schmerzen im Lendenbereich. Sunderland wurde medizinisch betreut und ins Medical Center für weitere Untersuchungen gebracht.

Honda-Pilot Ricky Brabec bleibt in der Gesamtwertung vorne Foto: HRC

Aus sportlicher Sicht setzte sich am Donnerstag Sunderlands KTM-Teamkollege Price in Szene. Der Australier lag bei den Zwischenzeiten vorne und war auf Kurs zum Tagessieg. Nach knapp vier Stunden Fahrzeit eroberte Price seinen zweiten Etappensieg in diesem Jahr. Im Ziel hatte er etwas mehr als eine Minute Vorsprung auf Pablo Quintanilla.

Quintanillas Husqvarna-Teamkollege Andrew Short folgte als Dritter. Honda-Pilot Brabec, der den Tag als Gesamtführender begann, kam mit drei Minuten Rückstand als Vierter ins Ziel. Walkner konnte heute als späterer Starter etwas aufholen, aber im Ziel fehlten dem Österreicher knapp sieben Minuten auf Price. Das bedeutete Platz fünf.

In der Gesamtwertung bleibt Brabec an der Spitze. Price verbesserte sich mit seinem Tagessieg vom vierten auf den zweiten Platz. Sein Rückstand auf Brabec beträgt neun Minuten. Die Plätze drei bis fünf im Gesamtklassement halten Kevin Benavides (Honda), Quintanilla und Ignacio Cornejo (Honda). Walkner ist mit 31 Minuten Rückstand Sechster.

weitere Informationen in Kürze

Ergebnis der 5. Etappe (Top 10):

Pos. Fahrer Motorrad Zeit 1 Toby Price KTM 3:57:33 Stunden 2 Pablo Quintanilla Husqvarna +01:12 Minuten 3 Andrew Short Husqvarna +02:31 4 Ricky Brabec Honda +03:03 5 Matthias Walkner KTM +06:54 6 Joan Barreda Honda +09:07 7 Ross Branch KTM +09:42 8 Luciano Benavides KTM +10:33 9 Kevin Benavides Honda +12:05 10 Paulo Goncalves Hero +13:15

Gesamtwertung nach 5 von 12 Etappen (Top 10):

Pos. Fahrer Motorrad Zeit 1 Ricky Brabec Honda 19:07:19 Stunden 2 Toby Price KTM +09:06 Minuten 3 Kevin Benavides Honda +11:32 4 Pablo Quintanilla Husqvarna +16:01 5 Ignacio Cornejo Honda +20:25 6 Matthias Walkner KTM +30:54 7 Joan Barreda Honda +31:24 8 Luciano Benavides KTM +34:00 9 Skyler Howes Husqvarna +49:47 10 Stefan Svitko KTM +56:53

Mit Bildmaterial von KTM.