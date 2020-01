Rallye Dakar 2020: Vorsprung von Carlos Sainz schmilzt am vorletzten Tag

Der Kampf um den Gesamtsieg bei der Rallye Dakar 2020 in Saudi-Arabien bleibt bis zur letzten Etappe spannend. Stephane Peterhansel (Mini Buggy) sicherte sich den Tagessieg am elften Tag knapp vor Nasser Al-Attiyah (Toyota). Carlos Sainz (Mini Buggy) verlor acht Minuten und hat in der Gesamtwertung nur noch einen Vorsprung von zehn Minuten auf seine beiden Verfolger.

Der elfte Tag war der zweite Teil der Marathonetappe. Von Shubaytah nach Haradh mussten 744 Kilometer zurückgelegt werden. Die gezeitete Speziale betrug 379 Kilometer. Das Terrain war erneut von großen Dünengebieten geprägt. Sainz stand als Erster an der Startlinie, doch das sollte sich ausnahmsweise nicht als ganz großer Nachteil erweisen.

Peterhansel fuhr als Zehnter los und Al-Attiyah nur als 17. Beide konnten ihre bessere Ausgangsposition nutzen, weil sie sich an den Spuren im Sand orientieren konnten. Schon nach den ersten 100 Kilometern führte wenig überraschend Peterhansel knapp vor Al-Attiyah die virtuelle Zwischenwertung an. Bis Kilometer 162 hatte Sainz schon sechs Minuten verloren.

Stephane Peterhansel sicherte sich schon seinen vierten Tagessieg Foto: X-raid

Für spektakuläre Szenen sorgte heute Pierre Lachaume. Der Franzose überschlug sich mit seinem Peugeot-Buggy mehrfach über eine Düne. Lachaume und Co-Pilot Jean-Michel Polato blieben unverletzt. Die drei Topstars blieben von solchen Zwischenfällen verschont. Al-Attiyah büßte kurzfristig zwei Minuten auf Peterhansel ein, die konnte er aber wieder aufholen.

Nach einer Fahrtzeit von vier Stunden und 14 Minuten sicherte sich Peterhansel schließlich den Tagessieg. Es war schon sein vierter in diesem Jahr. Es war aber knapp, denn Al-Attiyah hatte nur zehn Sekunden verloren. Den dritten Platz belegte Sainz. Der Spanier büßte acht Minuten ein. Für die Gesamtwertung spielte das eine nicht unwesentliche Rolle.

Sainz hat vor dem letzten Tag noch einen Vorsprung von 10:17 Minuten auf Al-Attiyah. Der Spanier ist nach 2010 und 2018 auf dem Weg zu seinem dritten Dakar-Sieg. Große Fehler darf sich Sainz am Freitag aber nicht erlauben, denn zehn Minuten können sich rasch in Luft auflösen. Auch die weiteren Podestplätze sind noch nicht in Stein gemeißelt.

Al-Attiyah hat nur sechs Sekunden Vorsprung auf Peterhansel! Hinter den Top 3 folgen drei Toyota-Fahrer. Lokalmatador Yazeed Al-Rajhi hat den vierten Platz so gut wie sicher. Giniel de Villiers verbesserte sich heute auf den fünften Rang und Bernhard ten Brinke rückte auf Platz sechs nach vor, denn Orlando Terranova (Mini) verlor Zeit und fiel hinter die beiden auf Position sieben zurück.

Am Freitag geht die Rallye Dakar mit der zwölften Etappe von Haradh nach Al-Qiddiya zu Ende. 347 gezeitete Kilometer müssen noch bewältigt werden.

weitere Informationen in Kürze

Ergebnis der 11. Etappe (Top 10):

Pos. Fahrer Auto Zeit 1 Stephane Peterhansel Paulo Fiuza Mini Buggy 4:14:11 Stunden 2 Nasser Al-Attiyah Mattieu Baumel Toyota +00:10 Minuten 3 Carlos Sainz Lucas Cruz Mini Buggy +08:03 4 Bernhard ten Brinke Tom Colsoul Toyota +10:14 5 Jakub Przygonski Timo Gottschalk Mini 4x4 +10:39 6 Giniel de Villiers Alex Haro Bravo Toyota +12:14 7 Yazeed Al-Rajhi Konstantin Schiltsow Toyota +15:14 8 Wei Han Min Liao Hanwei +18:53 9 Mathieu Serradori Fabian Lurquin SRT Buggy +23:14 10 Martin Prokop Viktor Chytka Ford +27:18

Gesamtwertung nach 11 von 12 Etappen (Top 10):

Pos. Fahrer Auto Zeit 1 Carlos Sainz Lucas Cruz Mini Buggy 41:37:51 Stunden 2 Nasser Al-Attiyah Mattieu Baumel Toyota +10:17 Minuten 3 Stephane Peterhansel Paulo Fiuza Mini Buggy +10:23 4 Yazeed Al-Rajhi Konstantin Schiltsow Toyota +47:57 5 Giniel de Villiers Alex Haro Bravo Toyota +1:06:34 Stunden 6 Bernhard ten Brinke Tom Colsoul Toyota +1:17:50 7 Orlando Terranova Bernardo Graue Mini 4x4 +1:26:44 Stunden 8 Mathieu Serradori Fabian Lurquin SRT Buggy +1:52:32 9 Wei Han Min Liao Hanwei +3:45:07 10 Jerome Pelichet Pascal Larroque Optimus +3:55:35

Mit Bildmaterial von X-raid.