Rallye Dakar 2020: Zweiter Tagessieg für Ricky Brabec, Toby Price verliert Zeit

Nach der ersten Woche der Rallye Dakar behauptet Honda die Führung im Gesamtklassement bei den Motorrädern. Ricky Brabec gewann auch die sechste Etappe und hat nun einen Vorsprung von fast 21 Minuten auf Pablo Quintanilla (Husqvarna). Toby Price verliert am Freitag 16 Minuten und fällt in der Gesamtwertung auf den dritten Platz zurück.

Mit der sechsten Etappe erreichte die Dakar Halbzeit. Bevor die Fahrer etwas Erholung am Ruhetag finden können, mussten am Freitag insgesamt 830 Kilometer von Ha'il nach Riad bewältigt werden. Die Speziale betrug 477 Kilometer. Sie fand zu 100 Prozent auf sandigem Terrain statt und es wurde komplett offroad gefahren. Allerdings war es kalt und teilweise lag am Morgen sogar Schnee!

Auch heute wurde das Roadbook wieder erst kurz vor dem Start ausgegeben. Price musste nach seinem gestrigen Tagessieg die Etappe eröffnen und war demnach bezüglich der Navigation im Nachteil. Gestartet wurde in Abständen von drei Minuten. Brabec nahm die Speziale als vierter Fahrer in Angriff und war somit in einer guten Position.

In der Anfangsphase war es Brabecs Honda-Teamkollege Kevin Benavides, der die besten Zwischenzeiten aufstellte. Der Argentinier war als Neunter losgefahren. Bei Kilometer 165 hatte zum Beispiel Price schon dreieinhalb Minuten auf Kevin Benavides eingebüßt. Honda übernahm auch heute wieder das Kommando.

Price verliert kurz vor dem Ziel zusätzlich Zeit

Nach 213 Kilometern führte Brabec das virtuelle Klassement erstmals an. Bei Kilometer 265 führte der US-Amerikaner eine Minute vor Kevin Benavides. Matthias Walkner (KTM) war zu diesem Zeitpunkt mit zwei Minuten Rückstand Dritter. Price hatte bis dahin schon sechs Minuten verloren, was für den Australier mit Blick auf die Gesamtwertung nicht optimal war.

Fast 26 Minuten beträgt der Rückstand von Titelverteidiger Toby Price Foto: KTM

Aber dann kam es für den Titelverteidiger noch bitterer. Bei Kilometer 425, also kurz vor dem Ziel, stand die KTM mit der Startnummer 1 still. Und auch Kevin Benavides hatte wenige Kilometer vor dem Ziel ein Problem und stand lange still. Bis dahin hatte der Argentinier Chancen auf den Tagessieg gehabt.

Nach etwas mehr als viereinhalb Stunden Fahrzeit sicherte sich Brabec seinen zweiten Etappensieg in diesem Jahr. Eineinhalb Minuten dahinter belegte sein Teamkollege Joan Barreda Platz zwei. Walkner kam mit 2:45 Minuten Rückstand als Dritter ins Ziel. Pablo Quintanilla (Husqvarna) und Luciano Benavides (KTM) rundeten die Top 5 ab.

Motorschaden bei Sebastian Bühler

Price erreichte nach dem Zwischenfalls das Ziel mit 16 Minuten Rückstand. Für die Gesamtwertung spielte das heutige Ergebnis natürlich Brabec in die Hände. Der US-Amerikaner baute seinen Vorsprung auf fast 21 Minuten aus. Neuer Zweiter ist Quintanilla. Price ist auf Rang drei zurückgefallen. Walkner ist weiterhin an der sechsten Stelle.

Für Sebastian Bühler ist die Dakar vorzeitig vorbei Foto: Ellen Lohr

Für den einzigen Motorradfahrer aus Deutschland ist die Dakar am sechsten Tag zu Ende gegangen. Sebastian Bühler stand bei Kilometer 265. Seine Hero hatte einen Motorschaden. Für Bühler war es seine zweite Dakar-Teilnahme und erstmals fuhr er nicht als Privatier, sondern für den großen indischen Hersteller Hero. Bühler war nach Tag fünf auf Platz 18 der Gesamtwertung.

Morgen steht bei Halbzeit der Rallye der Ruhetag in Riad auf dem Programm.

Ergebnis der 6. Etappe (Top 10):

Pos. Fahrer Motorrad Zeit 1 Ricky Brabec Honda 4:36:28 Stunden 2 Joan Barreda Honda +01:34 Minuten 3 Matthias Walkner KTM +02:45 4 Pablo Quintanilla Husqvarna +04:55 5 Luciano Benavides KTM +05:02 6 Ignacio Cornejo Honda +05:16 7 Franco Caimi Yamaha +08:13 8 Paulo Goncalves Hero +08:16 9 Stefan Svitko KTM +10:56 10 Skyler Howes Husqvarna +15:03

Gesamtwertung nach 6 von 12 Etappen (Top 10):

Pos. Fahrer Motorrad Zeit 1 Ricky Brabec Honda 23:43:47 Stunden 2 Pablo Quintanilla Husqvarna +20:56 Minuten 3 Toby Price KTM +25:39 4 Ignacio Cornejo Honda +25:41 5 Joan Barreda Honda +32:58 6 Matthias Walkner KTM +33:39 7 Luciano Benavides KTM +39:02 8 Skyler Howes Husqvarna +1:04:50 Stunden 9 Stefan Svitko KTM +1:07:49 10 Franco Caimi Yamaha +1:10:24

Mit Bildmaterial von HRC.

