Rallye Dakar 2022: Carlos Sainz holt ersten Tagessieg für den neuen Audi

Carlos Sainz und Stephane Peterhansel zeigten auf der dritten Etappe der Rallye Dakar 2022 in Saudi-Arabien den Speed des neuen Audi mit revolutionärem Antrieb. Sainz sorgte für den ersten Sieg eines Autos nach dem neuen T1 Ultimate Reglement.

In der Gesamtwertung baute Nasser Al-Attiyah (Toyota) seinen Vorsprung auf Sebastien Loeb (BRX) auf 37:40 Minuten aus. Loeb büßte wegen zwei Reifenschäden und technischen Problemen viel Zeit ein. Der Franzose ist aber weiterhin Zweiter.

Da es in den vergangenen Tagen stark geregnet hat, musste die dritte Etappe um 100 Kilometer verkürzt werden. Die Schleife rund um Al-Qaisumah bestand zunächst aus einer Verbindungsstrecke von 214 Kilometern. Dann begann beim ursprünglichen Checkpunkt 1 die Speziale.

Der gezeitete Abschnitt betrug 255 Kilometer. Anschließend führte eine Verbindungsstrecke von 166 Kilometern zurück ins Biwak. Das Terrain bestand aus Sand, der durch den Regen fester war. Für 30 Kilometer gab es auch Dünen der Kategorie zwei.

Für Sebastien Loeb läuft viel schief

Loeb musste die heutige Etappe eröffnen, doch für den Fahrer vom Prodrive-Team begann es nicht gut. Schon in der Anfangsphase musste der Franzose einen platten Reifen wechseln. Das kostete sieben Minuten. Das war aber noch nicht das Ende der Probleme.

Sebastien Loeb verlor am Dienstag viel Zeit auf Nasser Al-Attiyah Foto: Red Bull Contentpool

Am BRX Hunter trat ein weiterer Reifenschaden auf. Nach 126 Kilometern hatte Loeb im Zwischenklassement schon eine Viertelstunde verloren. Außerdem gab es einen technischen Defekt beim Antrieb. Loeb musste die Etappe nur mit Zweiradantrieb bewältigen.

Ein anderer Fahrer fuhr sich am Dienstag ins Rampenlicht. Henk Lategan führte das virtuelle Klassement bei der ersten Zwischenzeit und auch nach 126 Kilometern an. Der Toyota-Fahrer hatte wenige Sekunden Vorsprung auf die Audi-Speerspitzen Sainz und Peterhansel.

Zum Schluss wurde es ein Sekundenkrimi. Sainz erreichte als Erster das Ziel. Als schließlich Lategan ankam, zeigte sich, dass der Toyota-Fahrer um 38 Sekunden langsamer war. Somit durfte sich Audi über den ersten Etappensieg des neuen RS Q e-tron freuen.

Peterhansel untermauerte das Potenzial des neuen Fahrzeugs mit Elektroantrieb (ein Benzinmotor erzeugt den Strom) mit dem dritten Platz. Auch Mattias Ekström war als Fünfter gut unterwegs. Für Sainz war es übrigens der 40. Etappensieg in seiner Dakar-Karriere.

Vorsprung von Nasser Al-Attiyah wächst an

Al-Attiyah hielt sich heute zurück und wurde mit fünf Minuten Rückstand Achter. Loeb erreichte schließlich das Ziel mit einem Zeitverlust von 33 Minuten. Deshalb wuchs der Vorsprung von Al-Attiyah in der Gesamtwertung auf fast 38 Minuten an.

Audi knabbert den Rückstand, den man sich am Sonntag bei schwieriger Navigation eingefangen hat, langsam ab. Ekström fehlen eine Stunde und 43 Minuten auf Al-Attiyah. Sainz liegt zwei Stunden und 19 Minuten zurück.

Nasser Al-Attiyah hat nun mehr als eine halbe Stunde Vorsprung Foto: Red Bull Contentpool

Jakub Przygonski und Timo Gottschalk belegten heute mit ihrem Mini Buggy den 13. Platz. In der Gesamtwertung verteidigte das polnisch, deutsche Duo Rang neun. Im Verfolgerfeld sind die Zeitabstände eng beisammen.

"Alles in allem fühlte es sich heute gut an", kommentiert Gottschalk. "Allerdings passten im Ziel die Zeiten nicht zu diesem Gefühl. Vielleicht hat ja der schwere, feuchte Sand dazu geführt, dass wir mit weniger Traktion im Vergleich zu den Allradler nicht so gut mithalten konnten."

Für Diskussionen sorgte das Verhalten von Giniel de Villiers (Toyota). Am Montag war der Dakar-Veteran mit einem Motorradfahrer kollidiert. Dafür gab es fünf Strafminuten. Und auch am Dienstag wurde ein Zwischenfall mit einem Motorradfahrer gemeldet. Strafe noch ausständig.

Morgen steht die längste Speziale der Rallye auf dem Programm. Auf dem Weg von Al-Qaisumah nach Riad werden 465 Kilometer gewertet. Es wird auch eine schnelle Etappe, denn über weite Strecken kann Tempo gemacht werden. Es gibt wieder Dünen und zum Schluss steiniges Terrain.

weitere Informationen in Kürze

Ergebnis der 3. Etappe (Top 10):

Pos. Fahrer Auto Zeit 1 Carlos Sainz Lucas Cruz Audi 2:26:51 Stunden 2 Henk Lategan Brett Cummings Toyota +0:38 Minuten 3 Stephane Peterhansel Edouard Boulanger Audi +1:41 4 Nani Roma Alex Haro Bravo BRX +2:41 5 Mattias Ekström Emil Bergkvist Audi +2:59 6 Yazeed Al-Rajhi Michael Orr Toyota +3:46 7 Giniel de Villiers Dennis Murphy Toyota +4:10 8 Nasser Al-Attiyah Mattieu Baumel Toyota +5:10 9 Lucio Alvarez Armand Monleon Toyota +6:23 10 Orlando Terranova Daniel Oliveras BRX +08:11

Gesamtwertung nach 3 von 12 Etappen (Top 10):

Pos. Fahrer Auto Zeit 1 Nasser Al-Attiyah Mattieu Baumel Toyota 9:31:22 Stunden Stunden 2 Sebastien Loeb Fabian Lurquin BRX +37:40 Minuten 3 Lucio Alvarez Armand Monleon Toyota +42:06 4 Giniel de Villiers Dennis Murphy Toyota +45:22 5 Yazeed Al-Rajhi Michael Orr Toyota +47:29 6 Wladimir Wasiljew Oleg Uperenko BMW +49:33 7 Martin Prokop Viktor Chytka Ford +54:46 8 Sebastian Halpern Bernardo Graue Mini Buggy +1:01:32 Stunden 9 Jakub Przygonski Timo Gottschalk Mini Buggy +1:06:47 10 Orlando Terranova Daniel Oliveras BRX +1:08:04

Mit Bildmaterial von Audi.