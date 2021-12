Rallye Dakar 2022 im TV und Stream: Wo Highlights der Etappen gezeigt werden

Im Januar 2022 findet die Rallye Dakar zum 44. Mal statt. Es ist die dritte Ausgabe in Saudi-Arabien. Am 1. Januar geht es mit einem kurzen Prolog los, um die Startreihenfolge für die erste Etappe am 2. Januar festzulegen.

Insgesamt müssen zwölf Tagesetappen bewältigt werden. Am 8. Januar gibt es den einzigen Ruhetag. Die Sieger der verschiedenen Kategorien werden am 14. Januar in Dschidda feststehen und geehrt werden.

Die malerischen Bilder aus der Wüste werden auch diesmal im Fernsehen zu sehen sein. Eurosport zeigt wie in den vergangenen Jahren Zusammenfassungen von jedem Tag. Diese werden diesmal jeweils rund eine Stunde dauern.

Los geht es mit der ersten Folge auf Eurosport am 1. Januar um 21:00 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt sind auch die weiteren Zusammenfassungen in den kommenden beiden Wochen geplant.

In Österreich zeigt wieder ORF Sport+ die täglichen Highlights nach jeder Etappe. Ab dem 2. Januar wird die Sendung jeden Tag ab 21:43 Uhr im Sport-Spartensender ausgestrahlt.

Im Internet kann die Rallye Dakar wie in den vergangenen Jahren bei Red Bull TV verfolgt werden. Es werden wieder eigene Sendungen produziert, die täglich auf dieser Webseite gestreamt werden. Die Magazine sind in englischer Sprache.

Mit Bildmaterial von Audi.