Überschlag beim Shakedown: Dakar-Aus nach Wirbelbruch für Martin Kolomy

Für den Tschechen Martin Kolomy ist die Rallye Dakar 2020 in Saudi-Arabien bereits gelaufen, bevor sie überhaupt begonnen hat. Kolomy überschlug sich am Donnerstag beim Shakedown mit seinem Ford Raptor und zog sich dabei einen Bruch der Wirbelsäule zu.

Fotostrecke Liste #339 Ford: Martin Kolomy, Jiri Stross 1 / 10 Foto: : 3rcz #339 Ford: Martin Kolomy, Jiri Stross 2 / 10 Foto: : 3rcz #339 Ford: Martin Kolomy, Jiri Stross 3 / 10 Foto: : 3rcz #339 Ford: Martin Kolomy, Jiri Stross 4 / 10 Foto: : 3rcz #339 Ford: Martin Kolomy, Jiri Stross 5 / 10 Foto: : 3rcz #339 Ford: Martin Kolomy, Jiri Stross 6 / 10 Foto: : 3rcz #339 Ford: Martin Kolomy, Jiri Stross 7 / 10 Foto: : 3rcz #339 Ford: Martin Kolomy, Jiri Stross 8 / 10 Foto: : 3rcz #339 Ford: Martin Kolomy, Jiri Stross 9 / 10 Foto: : 3rcz #339 Ford: Martin Kolomy 10 / 10 Foto: : 3rcz

"Der dritte Wirbel ist gestaucht und der zweite gebrochen", twitterte Kolomy vom Krankenbett aus. "Jetzt frage Sie sich, was sie mit mir machen sollen. Aber das wird schon. Vielen Dank für die ganzen Nachrichten, die machen es erträglicher."

Kolomy war bisher vor allem in der Truck-Klasse gestartet, sollte dieses Jahr aber als Teamkollege des früheren WRC-Piloten Martin Prokop die Dakar in der Autowertung bestreiten. Bei der Probefahrt am Donnerstag landete sein Ford nach einem Sprung auf der Nase, was das Auto schlagartig abbremste und zum Überschlag führte.

"Es geschah an einer der tückischsten Stellen der Dakar, die von außen gar nicht so gefährlich aussehen", analysiert Teamkollege Prokop. "Eine lange Gerade mit einem Sprung am Ende. Auf dem Video, das ich gesehen habe, sah es so aus, als haben das Auto etwas verlangsamt und sei dann auf der Nase gelandet."

Kolomy wurde vor Ort von der Besatzung eines Rettungshubschraubers medizinisch versorgt und dann in ein Krankenhaus geflogen. Laut Tom Coronel, der an der Unfallstelle anhielt, habe es Kolomy zunächst gut gegangen, ehe er dann kollabiert sei.

Die erste der zwölf Etappen der Rallye Dakar 2020 startet am 5. Januar

Mit Bildmaterial von 3rcz.