X-Raid versus Prodrive: Zoff um Fotomontage

Prodrive hat angekündigt, in Zukunft an der Rallye Dakar teilzunehmen. Dafür wurde auch ein einfaches Foto gezeigt, dass symbolisch den möglichen Start beim Rallye-Klassiker zeigen soll. Klar zu erkennen: es ist eine Fotomontage und das eigentliche Foto zeigt einen Mini JCW Buggy in Marokko. X-Raid ist im Besitz dieses Fotos und ist etwas verwundert.

Ohne Erlaubnis sollten Fotos weder verwendet, noch bearbeitet werden. Darauf macht auch X-Raid aufmerksam: "Wir sind überrascht, dass eines unserer Fotos verwendet wurde, das einen Mini JCW Buggy bei einem Foto-Shooting in Marokko zeigt. Das Bild wurde für ihre Ankündigung ohne unsere Erlaubnis verändert und verwendet. Das müssen sie schnell regeln, damit es bei den Fans und Medien zu keiner Verwirrung kommt."

Insgesamt freut sich X-Raid aber über den möglichen Einstieg seitens Prodrive: "Für den Cross-Country-Sport ist es toll, dass Prodrive an der Dakar teilnehmen will. Das ist ein positives Zeichen. Das zeigt, dass unser Motorsport eine interessante Plattform für verschiedene Player auf den Markt ist, weshalb auch das Interesse der Fans und Medien steigt."

Seitens Toyota Gazoo Racing gibt es ebenfalls eine positives Rückmeldung über die Pläne von Prodrive: "Es ist toll, ein weiteres gutes Team wie Prodrive an Bord zu haben. Es ist interessant, was für ein Auto dort entwickelt werden wird. Jedoch kennen wir bisher keinerlei Details."

Mit Bildmaterial von X-Raid.