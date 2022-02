14 Jahre nach F1-Kontroverse: Massa holt Timo Glock als Stockcar-Teampartner

Wer hätte das gedacht? Timo Glock wird sich kommendes Wochenende beim Saisonauftakt der brasilianischen Stockcar-Pro-Serie ausgerechnet mit Felipe Massa den Chevrolet Cruze des Lubrax-Podium-Teams mit der Startnummer 19 teilen. Die einmalige Zusammenarbeit der beiden findet an jenem Ort statt, an dem Glock dem damaligen Ferrari-Piloten vor 14 Jahren den Formel-1-WM-Titel kostete.

Sieger Massa sah damals bereits wie der Champion aus, doch McLaren-Pilot Lewis Hamilton rettete auf feuchter Strecke auf den letzten Metern den nötigen fünften Platz, weil er den auf Trockenreifen strauchelnden Glock überholte. Die Eltern des Odenwälders erhielten daraufhin sogar Drohbriefe, weil dem Toyota-Piloten Absicht unterstellt wurde.

Doch wie kam es nun zur überraschenden Zusammenarbeit? Auslöser war ein gemeinsames TV-Interview bei Sky Sports F1 im Vorjahr in Interlagos, als Massa und Glock, der als TV-Experte vor Ort war, aufeinandertrafen und erstmals über die Ereignisse sprachen. Die Aktion endete mit einer Umarmung.

Massa hatte Idee nach gemeinsamem TV-Auftritt

"Ich hatte diese Idee Ende letzten Jahres, nachdem wir uns beim Grand Prix von Brasilien getroffen hatten", erklärt Massa, der 2021 seine erste Stockcar-Saison fuhr und als Highlight in Interlagos auf Platz sieben kam. "Ich teilte sie meinen Sponsoren mit, die bald zustimmten. Abgesehen davon, was es im Rennsport-Kontext bedeutet, mit Timo ein Duo zu bilden, ist es klar, dass wir auch ein gutes Ergebnis anstreben."

Der Saisonauftakt in Sao Paulo, der am Sonntag als einziges Saisonrennen mit Fahrerwechseln (jeder Pilot hat einen Gastfahrer als Partner) über die Bühne geht, wird auf Motorsport.tv live übertragen (Start um 17:55 und 18:50 Uhr MEZ).

Massa: "Ich hatte nie etwas gegen Timo"

Eine Aussprache über die Ereignisse bei Massas dramatischem letzten Sieg in der Formel 1 sei nicht notwendig gewesen. "Ich hatte nie etwas gegen Timo, und ich dachte nie, er hätte irgendetwas absichtlich gegen mich getan", stellt der 40-jährige Brasilianer klar. "Jeder, der etwas von Motorsport versteht, weiß, dass er bei diesen Bedingungen nichts machen konnte."

Glock, dessen BMW-Vertrag erst vor wenigen Wochen verlängert wurde, auch wenn Details über seine Einsätze 2022 noch nicht bekanntgegeben wurden, freut sich über die Einladung seines ehemaligen Formel-1-Kollegen und ist laut eigenen Angaben "superhappy" über die Aktion.

"Nach dem großartigen Gespräch und Interview im Vorjahr beim Formel-1-Rennen in Sao Paulo ist das eine weitere tolle Geschichte", so der 39-Jährige, der im Vorjahr in der DTM für das Rowe-Team am Start war, auf 'Instagram'. "Schauen wir mal, was möglich ist. Der Countdown läuft."

Glock weiß um Herausforderung: "Auto schwierig zu fahren"

Mit der traditionsreichen brasilianischen Stockcar-Serie betritt Glock zwar völliges Neuland, ganz fremd ist ihm die Rennserie, in der auch brasilianische Stars wie Rubens Barrichello, Nelson Piquet jr., Ricardo Zonta oder Tony Kanaan an den Start gehen, allerdings nicht.

"Ich verfolge die Stockcar-Meisterschaft", stellt Glock klar. "Man sieht, dass das Auto schwierig zu fahren ist, aber Felipe hat mir bereits Onboard-Kameraaufnahmen geschickt, damit ich das Auto verstehe. Das wird ein großer Spaß, denn in der Serie sind große Namen und viele schnelle Fahrer am Start. Ich hoffe, dass ich auch schnell sein werde."

Unter den Gastfahrern finden sich neben Glock auch noch andere international bekannte Rennfahrer wie Augusto Farfus, Felipe Albuquerque, Pietro Fittipaldi und Pedro Piquet.

