Audi bestätigt Ausstieg: DTM vor dem Aus!

Schocknachricht für die DTM: Audi steigt mit Ende 2020 aus der DTM aus! Das hat der Vorstand der Volkswagen-Tochter entschieden und wurde von den Ingolstädtern in einer Pressemitteilung offiziell bekanntgegeben. Damit ist nach dem Ausstieg von R-Motorsport BMW der einzig verbleibende Hersteller in der Traditionserie, wodurch das Ende so gut wie feststeht.

Wie von 'Motorsport.com' bereits vor Monaten berichtet, ist die Markenausrichtung der Volkswagen-Tochter Hintergrund der Audi-Entscheidung. "Auf seinem Weg zum Anbieter bilanziell CO2-neutraler Premiummobilität richtet Audi das Motorsport-Programm der Marke neu aus: Ihr Engagement in der Tourenwagen-Rennserie DTM werden die Vier Ringe nicht über die Saison 2020 hinaus verlängern", heißt es in der Pressemitteilung.

Auch die "wirtschaftlichen Herausforderungen infolge der Corona-Pandemie" seien Hintergrund der Entscheidung. Nun wolle man sich auf die Formel E und den Kundensport konzentrieren.

Mit Bildmaterial von Audi AG.