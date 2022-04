Berger erwartet "29 Autos": Wer fährt Ferrari und welche drei Boliden fehlen?

Stand heute - also rund zwei Wochen vor dem offiziellen DTM-Testauftakt in Hockenheim - wurden 26 Boliden für die DTM-Saison 2022 offiziell bekanntgegeben. Doch DTM-Boss Gerhard Berger kündigt in einem exklusiven Interview auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de zum Formel-1-Auftakt an, dass da noch mehr kommt.

"In der DTM haben wir 29 Autos gemeldet - und jedes Auto und jedes Team ist stark", so der Österreicher, der die interne Nennliste kennt.

Aber wer verbirgt sich hinter den drei Boliden, die noch offen sind? Zwei Fahrzeuge sind definitiv die beiden AF-Corse-Ferraris, deren Bekanntgabe bislang nur an der schwierigen Fahrerwahl scheiterte. Aber auch diesbezüglich lichtet sich langsam der Nebel.

Was für Felipe Fraga als Ferrari-Pilot spricht

Wie 'Motorsport.com' erfahren hat, gilt der Brasilianer Felipe Fraga als heißer Kandidat für einen der beiden Ferrari 488 GT3 Evo. Im anderen Auto soll der Neuseeländer Nick Cassidy, der 2022 beim Saisonfinale Alex Albon ersetzte, trotz einer WEC- und zwei Formel-E-Überschneidungen ein Comeback geben.

Was für Fraga spricht: Der 26-Jährige gilt als schneller Mann, verfügt aber vor allem - wie übrigens auch Cassidy - über einen persönlichen Sponsorendeal mit Red Bull.

Das ist nicht unwesentlich, denn der österreichische Energydrink-Konzern ist bei der Zusammenarbeit mit Formel-1-Rivale Ferrari für die Fahrerwahl zuständig. Und die gestaltete sich bislang alles andere als einfach, da alle Red-Bull-Junioren wegen zahlreicher Überschneidungen der Formelserien mit dem DTM-Kalender 2022 verhindert sind.

Schneller Mann mit viel GT3-Erfahrung

Fraga kam in den vergangenen Jahren neben der brasilianischen Stockcar-Serie, die er 2016 gewann, auch regelmäßig in GTE- und GT3-Boliden zum Einsatz. Zuletzt ersetzte er im Vorjahr in der zweiten Saisonhälfte Langstreckenserie der GT-World-Challenge Europe Daniel Juncadella beim Mercedes-Team AKKA ASP, weil dieser in der DTM startete.

Dieses Jahr ist geplant, dass er für Riley in einem GTE-Pro-Ferrari die 24 Stunden von Le Mans bestreitet. Dazu würde passen, dass er auch in der DTM ein Auto der Marke mit dem springenden Pferd pilotiert.

Nicki Thiim als Pole-Promotion-Überraschung?

Um auf 29 Boliden zu kommen, fehlt trotzdem noch ein Auto. Dazu könnte passen, dass für Dienstag eine Pressekonferenz von Dennis Rosteks Pole-Promotion-Agentur zum Thema "DTM 2022" anberaumt ist, bei der die Fahrer für die kommende Saison präsentiert werden sollen. Dabei ist auch eine "große Überraschung" angekündigt.

Hat Nicki Thiim im letzten Moment doch noch ein DTM-Cockpit ergattert? Foto: Motorsport Images

Das könnte bedeuten, dass nach dem von Rostek betreuten Rene Rast sowie Kelvin und Sheldon van der Linde auch Nicki Thiim ein DTM-Cockpit ergattert hat und man den Einstieg des Dänen feierlich präsentieren will.

Aber für welches Team könnte der Sohn von DTM-Legende Kurt Thiim starten? Der 32-jährige Däne ist zwar Aston-Martin-Werksfahrer, doch laut Informationen von 'Motorsport.com' wird die britische Edelmarke 2022 trotz Bemühungen kein Fahrzeug in der DTM stellen.

Spur könnte zu T3 Motorsport führen

Die Spur könnte also zum T3-Team führen, denn die Truppe aus Dresden offenbarte bei der Bekanntgabe von Esmee Hawkey, dass man am Einsatz eines zweiten Lamborghini Huracan GT3 Evo arbeite. Und Thiim war schon im Vorjahr ein Kandidat beim T3-Team und wäre von Aston Martin Racing dafür sogar freigestellt worden, weil ihm der britische Hersteller kein umfangreiches Programm anbieten konnte.

Es würde Sinn ergeben, wenn man sich dieses Jahr auf eine Zusammenarbeit geeinigt hat, denn Thiim will unbedingt in die DTM. Und das T3-Team will bekanntlich Hersteller Lamborghini beweisen, dass man die entsagte Werksunterstützung verdienen würde. Mit Thiim als Topfahrer? Die Antwort folgt am Dienstag.

Mit Bildmaterial von DTM.