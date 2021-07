Comeback am Nürburgring: Hubert Haupt schreibt DTM-Geschichte

Für Hubert Haupt geht ein weiterer Traum in Erfüllung: Der Münchner feiert auf dem Nürburgring sein Comeback in der DTM. Mit dem Mercedes-AMG seines eigenen Haupt-Racing-Teams (HRT) kehrt Haupt in die Serie zurück, wird vom Teambesitzer zum Teamkollegen und sorgt damit für ein absolutes Novum.

Der 52-Jährige ist der erste Fahrer in der DTM, der in allen drei Epochen der Traditionsserie Rennen bestritten haben wird - in der klassischen DTM von 1984 bis 1996, in der zweiten Ära von 2000 bis 2020 und schließlich in der aktuellen Epoche der GT-Rennwagen (seit 2021).

In den Jahren 1991 und 1992 fuhr Haupt 25 DTM-Rennen als Audi-Werksfahrer und erzielte 1991 beim AVUS-Rennen in Berlin als Dritter sein bestes Ergebnis. 2001 war er mit Opel bei 20 Rennen am Start. Bereits mit der Gründung seines HRT-Teams im Sommer 2020, das mit zwei Mercedes-AMG an der DTM 2021 teilnimmt, hatte sich der Immobilienunternehmer und Projektentwickler seinen ersten großen Traum erfüllt.

"Für mich geht der nächste Traum in Erfüllung. Zuerst das eigene Team, das an der DTM teilnimmt, und nun greife ich auch selbst noch einmal ins Lenkrad in dieser Serie, mit der ich so viele Erinnerungen verbinde. Etwas schöneres kann man sich als Motorsportler kaum vorstellen", sagt Haupt.

Mercedes-AMG des HR-Teams von Hubert Haupt in den Farben von Sponsor Playboy Foto: HRT

Als Teambesitzer führt er sein im Gewerbepark Nürburgring ansässiges HRT-Team, doch wenn er ins Volant des dritten HRT-Mercedes-AMG greift, sind seine Fahrer für diesen Moment seine Gegner. Beim spektakulären DTM-Auftakt in Monza hatten beide HRT-Piloten Maximilian Götz und Vincent Abril auf Anhieb Podiumsplatzierungen erobert.

"Sportlich reizt es mich natürlich, dass ich mich in diesem starken Umfeld mit jungen Profis messen kann. Wir sind gut vorbereitet, und ich denke, dass wir auch ein gutes Ergebnis erzielen können", so Haupt, der seit Jahren erfolgreich bei Langstreckenrennen am Start ist.

Erst am vergangenen Samstag stand er mit seinen Teamkollegen Adam Christodoulou und Patrick Assenheimer als Gesamtzweiter beim Vierstundenrennen auf der Nürburgring-Nordschleife auf dem Podium.

"Es ist beeindruckend, dass Hubert Haupt in allen drei Epochen der DTM als Fahrer mitmischt. Sein Comeback, verbunden mit der Rückkehr eines prominenten Partners (Sponsor Playboy; Anm. d. Red.), ist eine echte Bereicherung und unterstreicht die Attraktivität der DTM", sagt Frederic Elsner, Director Event & Operations der DTM-Organisation ITR.

Mit Bildmaterial von HRT.