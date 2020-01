DTM-Kalender 2020: Die Übersicht

Die Verträge für den Nürburgring und den TT Circuit Assen stehen schon länger mit einer Laufzeit über 2019 hinaus fest. Zudem wurde nun Monza als neue Strecke im Kalender der DTM ab 2020 verkündet. Das italienische Gegenstück in Misano konnte trotz des Gaststarts von MotoGP-Star Andrea Dovizioso auch im zweiten Jahr nicht den erhofften Erfolg verbuchen.

Der traditionelle DTM-Kurs in Hockenheim verliert im vorläufigen Kalender seinen Status als Auftaktrennen, bleibt jedoch als Austragungsort für das Saisonfinale. Dieses Privileg wurde dem Traditionskurs in Baden-Württemberg bis 2021 vertraglich zugesichert. Der Verbleib des Lausitzring im Kalender war nach der Verlängerung mit der DEKRA reine Formsache. Und der Vertrag mit dem Norisring wurde eben erst bis 2021 verlängert.

Mit dem Scandinavian Raceway in Anderstorp konnte die DTM noch eine weitere Strecke für den Kalender 2020 dazugewinnen und wird damit auch den schwedischen Markt erobern. Und auch in Russland wird man 2020 nach zwei Jahren Pause ein überraschendes Comeback feiern. Austragungsort wird der brandneue, von Hermann Tilke designte Igora-Drive-Kurs vor den Toren von Sankt Petersburg sein.

Berger äußerte sich außerdem bereits positiv über die Entwicklungen in Brands Hatch. Obwohl es Hinweise darauf gab, dass die DTM auch in Großbritannien auf die Formel-1-Rennstrecke in Silverstone ausweichen könnte, bleibt der Kurs auch 2020 im Kalender.