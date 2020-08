DTM mit Zuschauern: 10.000 Fans je Renntag in Assen geplant

Die DTM öffnet die Tribünen: Beim vierten Rennwochenende der schnellsten Tourenwagen der Welt vom 4. bis 6. September in Assen dürfen nach aktuellem Planungsstand am Samstag und Sonntag jeweils 10.000 Zuschauer an die Strecke, um die Rennen zwischen Audi und BMW auf dem Kurs in den Niederlanden hautnah zu erleben.

Um die erforderlichen Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen und vor allem den Mindestabstand von eineinhalb Metern einzuhalten, ist das Platzangebot limitiert. Die Tribünen werden streng getrennt je nach Anreise - mit dem Pkw oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln - zugeordnet. Nicht gestattet für Besucher ist weiterhin der Zutritt zum Fahrerlager.

"Das ist eine großartige Nachricht für uns und für alle Fans der DTM", sagt DTM-Boss Gerhard Berger. "Wir können es kaum erwarten, endlich wieder Zuschauer an der Rennstrecke zu begrüßen. Die DTM ist in Spa-Francorchamps stark in die Saison gestartet und erfreulich viele Zuschauer haben die Rennaction im TV und auf den Online-Plattformen verfolgt."

Berger: Fans gehören zu einem Rennen

"Doch zu einem Rennen gehören begeisterte Fans auf den Tribünen - nicht nur in Assen, sondern hoffentlich auch bei weiteren Rennen der DTM 2020", so Berger weiter, der sich unlängst noch skeptisch hinsichtlich der Zulassung von Zuschauern an der Rennstrecke geäußert hatte.

"Als Veranstalter des DTM-Rennens in Assen haben wir in Zusammenarbeit mit unseren Partnern einen COVID-19-Plan erstellt", erklärt Lee van Dam, Geschäftsführer des lokalen Veranstalters LPD International b.v. "Ein großer Vorteil ist, dass der TT Circuit Assen sehr viel Platz bietet."

"Wir haben die längste Tribüne in Europa, auf der wir die Möglichkeit haben, unter Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Metern 10.000 Fans pro Tag zu empfangen, mit Parkplätzen an jeder Tribüne, direktem Zugang zu jedem Sektor und festen Sitzplätzen", so van Dam weiter.

Abwechslungsreiches Rahmenprogramm

Die Zuschauer erleben in Assen nicht nur den vierten Saisonlauf der DTM. Die Belcar-Meisterschaft, die Tourenwagen-Classics, die Supercar-Challenge und der Mazda-MX5-Cup sorgen für ein volles und abwechslungsreiches Programm.

Für die DTM ist es das zweite Gastspiel in Assen. Bei der Premiere in der vergangenen Saison lieferte die DTM zwei kurzweilige Rennen mit den Siegern Marco Wittmann (BMW) am Samstag und Mike Rockenfeller (Audi) am Sonntag.

Mit Bildmaterial von Audi.