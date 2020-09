DTM-Qualifying Nürburgring 1: Rast setzt sich gegen Abt-Audi durch

Überraschende Pole-Position für Rene Rast beim Samstags-Qualifying auf der Nürburgring-Sprintstrecke: Der in der Meisterschaft auf Platz drei liegende Titelverteidiger schnappte sich beim Schlusssprint in 1:19.472 die Pole, nachdem das Qualifying wegen eines Abflugs von Fabio Scherer unterbrochen wurde.

Auf den Plätzen zwei und drei folgen die beiden Abt-Audi-Piloten Robin Frijns (+0,135) und Nico Müller (+0,214), wodurch die Top 3 in der Meisterschaft auch am zweiten Nürburgring-Wochenende an der Spitze liegen.

Auf Platz vier folgt mit Philipp Eng der beste BMW-Pilot: Dem Österreicher fehlten am Ende 0,233 Sekunden auf die Pole-Position von Rast. Hinter ihm liegen seine Markenkollegen Jonathan Aberdein (+0,310), der am Vortag mit einem starken Longrun aufgezeigt hatte, und Marco Wittmann (+0,395).

Ein ausführlicher Bericht folgt in Kürze

