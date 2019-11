Erfolgreichstes DTM-Jahr: Audis Rekorde und Erfolgszahlen 2019

Audis Rekorde und Erfolgszahlen 2019 1 / 19 Foto: : Alexander Trienitz Schon vorzeitig sicherte sich Audi 2019 alle drei Titel in der Fahrer-, Hersteller- und Teammeisterschaft. Der Marke gelang damit in der DTM zum dritten Mal nach 2004 und 2017 das DTM-Triple.

Audis Rekorde und Erfolgszahlen 2019 2 / 19 Foto: : Alexander Trienitz Mit zwölf Siegen, zwölf Pole-Positions, zwölf schnellsten Runden, 40 von 54 möglichen Podiumsplatzierungen und allen drei Meistertiteln gelang der Marke die insgesamt erfolgreichste DTM-Saison der Unternehmensgeschichte. 1991, 2015 und 2016 hatte Audi jeweils zehn Rennen gewonnen.

Audis Rekorde und Erfolgszahlen 2019 3 / 19 Foto: : Alexander Trienitz Die Herstellermeisterschaft gewann Audi mit 582 Punkten Vorsprung - das ist der größte Vorsprung in der Geschichte der DTM.

Audis Rekorde und Erfolgszahlen 2019 4 / 19 Foto: : Alexander Trienitz Als erster Hersteller überhaupt sammelte Audi in einer DTM-Saison mehr als 1.000 Punkte (1.132). Gleich bei drei Rennen holte Audi 2019 die maximal mögliche Punktzahl in der Herstellerwertung (76).

Audis Rekorde und Erfolgszahlen 2019 5 / 19 Foto: : Alexander Trienitz 448 von 732 Runden lag ein Audi RS 5 DTM in der Saison 2019 an der Spitze des Feldes.

Audis Rekorde und Erfolgszahlen 2019 6 / 19 Foto: : Mario Bartkowiak Bei 17 der 18 Rennen startete mindestens ein Audi-Pilot aus der ersten Reihe.

Audis Rekorde und Erfolgszahlen 2019 7 / 19 Foto: : Mario Bartkowiak Auf sechs der acht aktuellen DTM-Strecken hält der Audi RS 5 DTM seit dieser Saison den DTM-Rundenrekord. Die absolut schnellste Runde des Jahres gelang Rene Rast im Sonntags-Qualifying in Assen mit einem Schnitt von 193,2 km/h.

Audis Rekorde und Erfolgszahlen 2019 8 / 19 Foto: : Alexander Trienitz Auch die höchste Geschwindigkeit geht auf das Konto des neuen Audi RS 5 DTM: Beim Auftakt in Hockenheim wurde Mike Rockenfeller in der zweiten Runde des Sonntagsrennens mit 291 km/h gemessen.

Audis Rekorde und Erfolgszahlen 2019 9 / 19 Foto: : Paul Foster Im Sonntagsrennen in Brands Hatch starteten alle acht Audi RS 5 DTM von den besten acht Startplätzen. Acht Autos derselben Marke ganz vorne hatte es in der DTM zuvor nur ein einziges Mal gegeben: 2016 in Budapest, ebenfalls durch Audi.

Audis Rekorde und Erfolgszahlen 2019 10 / 19 Foto: : Alexander Trienitz Im Sonntagsrennen auf dem Nürburgring feierte Audi einen Siebenfacherfolg - damit egalisierte die Marke den bisherigen Rekord (BMW/Zandvoort 2015).

Audis Rekorde und Erfolgszahlen 2019 11 / 19 Foto: : Alexander Trienitz Im Samstagsrennen beim Finale auf dem Hockenheimring gelang der 50. Sieg des seit 2013 eingesetzten Audi RS 5 DTM. Mit inzwischen 51 Siegen ist der Audi RS 5 DTM das erfolgreichste Modell seit der Wiederbelebung der DTM im Jahr 2000.

Audis Rekorde und Erfolgszahlen 2019 12 / 19 Foto: : Alexander Trienitz Gleich fünf neue DTM-Rekorde stellte Rene Rast in der Saison 2019 auf: Der Audi-Pilot gewann seinen zweiten DTM-Fahrertitel mit 72 Punkten Vorsprung - dem größten der DTM-Geschichte. Er ist der erste DTM-Pilot, der sich in seinen ersten drei DTM-Jahren zweimal den Titel sicherte.

Audis Rekorde und Erfolgszahlen 2019 13 / 19 Foto: : Alexander Trienitz Er sammelte 35 Punkte allein im Qualifying, startete 13 Mal aus der ersten Startreihe und siebenmal von der Pole-Position - damit überbot er den Rekord von Nicola Larini, der 1993 zwölfmal aus der ersten Reihe gestartet war.

Audis Rekorde und Erfolgszahlen 2019 14 / 19 Rene Rast hat in seiner Karriere bisher 59 DTM-Rennen bestritten und dabei 760 Punkte gesammelt - das entspricht einem Schnitt von mehr als zwölf Punkten pro Rennen.

Audis Rekorde und Erfolgszahlen 2019 15 / 19 Foto: : Davide Cavazza Alle sechs Audi-Werksfahrer beendeten die Saison 2019 unter den besten acht - das gab es noch nie zuvor.

Audis Rekorde und Erfolgszahlen 2019 16 / 19 Foto: : Audi Communications Motorsport Jonathan Aberdein vom Kundenteam WRT Team Audi Sport sammelte in seiner ersten DTM-Saison 67 Punkte und war damit der beste Rookie des Jahres 2019.

Audis Rekorde und Erfolgszahlen 2019 17 / 19 Foto: : ITR eV In der Teammeisterschaft belegten erstmals die drei Audi Sport Teams Rosberg, Abt Sportsline und Phoenix die ersten drei Plätze - drei Teams eines Herstellers auf den ersten drei Plätzen hatte es in der DTM zuletzt in der Saison 2001 gegeben.

Audis Rekorde und Erfolgszahlen 2019 18 / 19 Foto: : Alexander Trienitz Das Audi Sport Team Phoenix sicherte sich bereits zum vierten Mal den Best Pit Stop Award, den Reifenpartner Hankook für die schnellsten Boxenstopps vergibt.