Neues Audi-Team 2022 in der DTM: Attempto Racing kommt mit Marius Zug!

Damit hätte wohl niemand gerechnet: Mit Attempto Racing steigt 2022 ein drittes Audi-Team in die DTM ein! Die Mannschaft aus Hannover-Langenhagen, das zuletzt in der GT-World-Challenge Europe an den Start ging, tritt mit einem Audi R8 LMS GT3 Evo II und dem deutschen Youngster Marius Zug in der Traditionsserie an.

Die Gerüchte, dass der 19-jährige Pfaffenhofener 2022 den Sprung in die DTM macht, halten sich bereits seit einiger Zeit. Dass neben Abt und Rosberg ein drittes Audi-Team an den Start geht, kommt hingegen völlig überraschend.

"Für uns geht ein Traum in Erfüllung", so Teamchef Arkin Aka, dessen Team seit der Teamgründung im Jahr 2005 zunächst in diversen Porsche-Cups startete, ehe man im GT3-Bereich neben Porsche auch auf die Marken McLaren und Lamborghini setzte. Seit 2018 tritt man als Audi-Team auf.

Marius Zug: Vertragsunterzeichnung am 19. Geburtstag

"Wir haben schon länger mit dem Einstieg in die Premiummarke DTM geliebäugelt", sagt der 51-Jährige. "Jetzt werden wir alles dafür tun, um auf dieser hochkarätigen Bühne einen guten Eindruck zu machen. Wir trauen uns mit Marius Platzierungen im Mittelfeld und Vorderfeld zu, mit etwas Glück auch mehr."

Zug wurde 2019 in einem BMW M4 GT4 Vizemeister in der GT4 Germany und in der European GT4 Series und startete in den vergangenen zwei Jahren für Roberto Ravaglias Ceccato-Team in der italienischen GT-Meisterschaft in einem BMW M6 GT3.

Der erst 19-jährige Marius Zug hat den Sprung in die DTM geschafft Foto: Nowak

Ausgerechnet an seinem 19. Geburtstag am 6. Februar unterschrieb er seinen DTM-Vertrag bei Attempto. "In der höchsten Liga der Tourenwagen und Sportwagen zu fahren, war schon immer mein Ziel", gibt er zu. "Ich bin superglücklich, dass ich ausgerechnet an meinem Geburtstag den Vertrag mit Attempto Racing unterschreiben durfte. Für mich geht ein Traum in Erfüllung."

"Mit Marius haben wir Juwel in unserem Team"

Nach dem erfolgreichen Abitur im Vorjahr bereitet sich Zug, dessen um genau drei Jahre jüngere Schwester Lilly Zug ebenfalls GT-Rennen fährt, derzeit mit zwei täglichen Fitness-Sessions sowie intensivem Sim-Racing auf sein DTM-Debüt vor.

Sein Teamchef hält große Stücke auf ihn. "Mit Marius Zug haben wir ein Juwel in unserem Team", ist Aka überzeugt. "Ich verfolge ihn bereits seit einigen Jahren und habe positiv zur Kenntnis genommen, wie er immer stärker geworden ist und sich in der GT4 weiterentwickelt hat. Ich war überglücklich, dass er jetzt frei war und ich ihm ein Cockpit anbieten konnte. Ich bin sicher, dass er auch in der GT3 überraschen wird."

Mit Bildmaterial von Audi.