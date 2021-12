Porsche steigt in die DTM ein: SSR Performance bringt 2022 zwei Autos

Porsche wird zum permanenten Starter in der DTM 2022! Das Münchner Team SSR Performance hat für die kommende Saison zwei Porsche 911 GT3 R in die Serie eingeschrieben. Die Autos in der grün-schwarzen Lackierung werden mit den Startnummern 92 und 94 an den Start gehen. Wer die Fahrzeuge pilotieren wird, gab das Team noch nicht bekannt.

"Der Einstieg in die DTM ist für unsere junge Firma von hoher Bedeutung", sagt Teambesitzer Stafan Schlund. "Umso wichtiger war es für uns, ein schlagkräftiges Line-up mit zwei Fahrzeugen an den Start zu bekommen. Ich denke, die nächsten Wochen und Monate werden sehr spannend. Uns erwartet noch viel Arbeit bis zum Saisonstart in Portimao, jedoch mögen wir Herausforderungen."

SSR ist ein vergleichsweise junges Team. Die Sportabteilung des Münchener Automobil-Unternehmens hatte 2020 ihre erste komplette Saison im ADAC GT Masters bestritten und dabei mit Michael Ammermüller und Christian Engelhardt auf Anhieb den Titel gewonnen.

In der Saison 2021 hatte das Team, welches auf technischer Ebene mit dem erfahrenen und erfolgreichen Porsche-Rennstall Manthey Racing kooperiert, mit Ammermüller einen Gaststart beim DTM-Rennen auf dem Nürburgring absolviert.

"Porsche in der DTM - was das bedeutet, haben wir schon beim Gaststart in der Eifel gespürt", sagt DTM-Manager Frederic Elsner. "Von Porsche geht eine große Faszination aus. Und SSR Performance hat sich in kürzester Zeit unter den stärksten GT-Teams etabliert. Das verdient großen Respekt und legt die Messlatte für die DTM 2022 für alle noch höher."

Auch ITR-Geschäftsführer Benedikt Böhme freut sich über den Neuzugang: "Porsche ist eine legendäre Sportwagen-Marke, SSR Performance glänzt bereits als junges Team mit bemerkenswerten Titeln - gemeinsam steigern sie den Wettbewerbs-Level der DTM und die Attraktivität für die Fans."

Durch den Neuzugang von SSR Performance steigt das DTM-Starterfeld für die Saison 2022 weiter an: Aktuell sind bereits mehr als 15 Fahrzeuge eingeschrieben, man darf mit permanenten Starts von Boliden der Marken Mercedes-AMG, Audi, Lamborghini, BMW, Ferrari und nun auch Porsche rechnen. Zudem gelten McLaren und Aston Martin weiterhin als Kandidaten.

