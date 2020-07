Premiere der DTM-Trophy: 18 GT-Boliden in Spa-Francorchamps am Start

Startampel auf Grün für den Renn-Nachwuchs: Am kommenden Wochenende trägt die DTM-Trophy ihre Premiere auf der legendären Strecke in Spa-Francorchamps (Belgien) aus. Im Rahmenprogramm der DTM finden die ersten beiden Rennen der neuen GT-Rennserie statt.

Am Start: 18 fest eingeschriebene Fahrer von 13 Teams, die Fahrzeuge von sechs Herstellern einsetzen. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag startet die Trophy unmittelbar nach dem DTM-Rennen jeweils um 15:15 Uhr.

Vielfältig besetzt geht die DTM-Trophy in ihre Premierensaison: Mit dabei sind die Marken Audi, BMW, KTM, Mercedes-AMG, Porsche und Toyota. International präsentiert sich auch das Teilnehmerfeld mit Fahrern aus sieben verschiedenen Nationen.

Als ältester Fahrer steigt mit 36 Jahren Ex-DTM-Profi Peter Terting ins Cockpit. Jüngster Teilnehmer ist David Serban mit 16 Jahren. Insgesamt acht Fahrer sind im Jahr 1998 oder danach geboren und damit punktberechtigt für die Juniorwertung.

18 Fahrer sind bei den ersten Rennen in Belgien am Start Foto: DTM Trophy

Zahlreiche Fahrer haben bereits in anderen GT-Serien oder Markenpokalen Rennsiege und Titel eingefahren. Nun treffen sie in der DTM-Trophy aufeinander. Für Chancengleichheit sorgt das ausgeklügelte, individuell entwickelte System der "Balance of Performance".

Dafür wurden die Fahrzeugdaten der verschiedenen GT-Autos auf wissenschaftlicher Basis verglichen. Dabei wurden auch Parameter berücksichtigt, die nur in der DTM-Trophy beachtet werden, wie beispielsweise Aerodynamik oder Fahrzeugschwerpunkt.

Das alles verspricht in dieser Saison einen spannenden Wettbewerb an sechs Rennwochenenden mit jeweils zwei halbstündigen Rennen ohne Boxenstopps oder Fahrerwechsel. Es gilt: Ein Fahrer, ein Auto. Klassischer Rennsport, auf den sich die Fans freuen können.

"Das qualitativ starke Teilnehmerfeld mit großer Internationalität zeigt, dass wir mit dem Konzept der DTM-Trophy genau den richtigen Weg gefunden haben", sagt Frederic Elsner, der Eventdirektor der ITR GmbH.

"Trotz der aktuell schwierigen Lage, mit der es alle im Motorsport zu tun haben, ist das eingeschriebene Teilnehmerfeld für die Saison 2020 beachtlich. Einige Fahrer und Teams haben uns darüber hinaus schon zugesichert, dass sie im Laufe der Saison noch dazustoßen werden. Wir freuen uns auf eine spannende Premieren-Saison!"

Die Teilnehmer der DTM-Trophy:

#2 Fidel Leib (GER) - Leipert Motorsport (Mercedes AMG)

#4 Jan Kisiel (POL) - Leipert Motorsport (Mercedes AMG)

#5 Lucas Mauron (SUI) - Racing One (Audi R8 LMS)

#6 Kelvin Snoeks (NED) - Racing One (Audi R6 LMS)

#7 Jan Philipp Springop (GER) - Bremotion (Mercedes AMG)

#9 Marc de Fulgencio (ESP) - Leipert Motorsport (Mercedes AMG)

#10 Ben Green (GBR) - FK Performance (BMW M4)

#11 Luke Wankmüller (GER) - FK Performance (BMW M4)

#17 Rudolph Rhyn (SUI) - Phoenix Racing (Porsche 982 MR)

#18 Peter Terting (GER) - ProSport Racing(Porsche Pro4)

#19 Kevin Strohschänk (GER) - Teichmann (KTM X-Bow)

#30 Felix Hirsiger (SUI) - Alied Racing (Porsche 982 MR)

#34 Ben Tuck (GBR) - Walkenhorst (BMW M4)

#35 Max Koebolt (NED) - Walkenhorst (BMW M4)

#46 Tim Heinemann (GER) - HP Rscing (Mercedes AMG)

#77 David Serban (ROU) - Carbogaz Racing (Audi R8 LMS)

#90 N. N. - Ring Racing (Toyota Supra)

#94 Felix von der Laden (GER) - Spielkind Racing (Audi R8 LMS)

Mit Bildmaterial von DTM Trophy.