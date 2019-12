Überraschung bei WRT-Audi: Jones und Scherer 2020 DTM-Stammfahrer

Große Überraschung bei Audis Kundenteam WRT: Die belgische Truppe von Vincent Vosse wird in der kommenden DTM-Saison mit IndyCar-Pilot Ed Jones aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und dem Schweizer Formel-3-Piloten Fabio Scherer an den Start gehen. Damit trennt man sich von den bisherigen Stammpiloten Jonathan Aberdein und Pietro Fittipaldi.

Vor allem der Südafrikaner erwies sich 2019 als große DTM-Entdecklung und stellte seinen RS 5 drei Mal in die Top 3 der Startaufstellung. Damit mischte er sogar die Audi-Werksteams auf. Fakt ist aber auch, dass das Kundenteam-Modell für Piloten als Sprungbrett dient, sich als Bezahlfahrer einen Platz als Werksfahrer zu erarbeiten. Ob das im Fall von Aberdein gelungen ist, wird sich zeigen.

Doch wer sind die Neuankömmlinge beim starken WRT-Audi-Team, die übrigens beide den Young-Driver-Test für die Ingolstädter bestreiten werden? IndyCar-Pilot Jones ist 24 Jahre alt und war von Chip Ganassi Ende 2018 fallengelassen worden. Daher fuhr er vergangene Saison für Ed Carpenter und wurde 20. in der Meisterschaft.

In den vergangenen drei Jahren fuhr Ed Jones IndyCar Foto: LAT

Vosse setzt auf zwei junge Fahrer

Dass er nun für WRT-Audi fährt, ist ein klarer Hinweis, dass das BMW-Kundenteam nicht zustande kommen wird. "Wir freuen uns, mit Fabio und Ed zwei junge Fahrer in unserem Team willkommen zu heißen, die sich bereits bewiesen haben und nun in der DTM ihre Karrieren weiter vorantreiben wollen", sagt Teamchef Vosse. "Und einmal mehr setzen wir auf junge Talente, was eines unserer Grundprinzipien ist."

Fabio Schere kommt so wie Jones aus dem Formelsport Foto: FIA F3

DTM-Neuling Jones freut sich auf die Aufgabe in der DTM: "Es handelt sich um eine Serie, die ich stets verfolgt habe und die durch ihr hohes Niveau und das großartige Racing sehr attraktiv ist."

Da sich WRT-Audi in der Premierensaison so gut geschlagen habe, sei es nun "das Ziel, es auf das Podest zu schaffen und wenn alles gutgeht auch um Siege mitzufahren

