Zehn Gründe, warum man die DTM-Saison 2021 nicht verpassen sollte

Dank des Wechsels auf das GT3-Reglement bereichern neuerdings Namen wie Ferrari, Lamborghini und McLaren die DTM. Das gab es noch nie. Und auch Mercedes kehrt im großen Stil zurück. Nach der Saison 2020, in der Audi und BMW alle 16 Autos stellten, sind sechs Marken ein klarer Fortschritt.

Der Formel-1-Aussteiger fährt in der DTM um seine Karriere. Und muss sich im Red-Bull-Ferrari-Team ausgerechnet gegen Helmut Markos Neuentdeckung Liam Lawson durchsetzen. Das sorgt für Zündstoff! Und die DTM-Fans sitzen erste Reihe fußfrei.

Zum ersten Mal in der Geschichte der DTM startet die Traditionsserie im legendären königlichen Park. Und das gleich beim Auftakt in die neue GT3-Ära! Man darf gespannt sein auf die Windschattenschlachten auf den langen Geraden.

Nach einigen Jahren im Formelsport stellt sich die 19-Jährige nun im Abt-Audi in der DTM einer neuen Herausforderung. Und das neben Kapazundern wie Kelvin van der Linde und Ex-Champion Mike Rockenfeller. Wie schlägt sich die Münchnerin als einzige Frau im Feld gegen ausgewiesene GT3-Spezialisten?

Österreichische und Schweizer Hoffnungsträger

Mit Lucas Auer stellt Österreich dieses Jahr nicht nur einen Titelkandidaten. Die DTM fährt auch endlich wieder am Red-Bull-Ring - und Christian Klien gibt im McLaren Gas. Und aus Schweizer Sicht? Nico Müller will in Rasts Abwesenheit endlich Meister werden, Philipp Ellis könnte überraschen!