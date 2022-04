ADAC eSports im Livestream: 2. Saisonhälfte startet in Zandvoort

Sim-Racing in den niederländischen Dünen: Die ADAC GT Masters eSports Championship powered by EnBW Mobility+ startet am 29. März 2022 in Zandvoort in das vierte Event und damit in die zweite Saisonhälfte. Spannend wird es wieder an der Tabellenspitze.

Der vierfache Saisonsieger Christopher Högfeldt büßte zuletzt bei den Läufen auf dem Nürburgring einen großen Teil seines Vorsprungs ein und muss nun aufpassen, dass seine direkten Konkurrenten Bence Banki (Dörr Esports) und Jack Keithley (Williams Esports) nicht weiter aufholen. Das Live-Event der mit einem Preisgeldtopf von 70.000 Euro dotierten Meisterschaft gibt es am Dienstagabend ab 19:15 Uhr hier im Livestream zu sehen.

Zandvoort gehört zu den besonderen Herausforderungen im Rennkalender der ADAC GT Masters eSports Championship. Mitten in den Dünen an der Nordseeküste müssen sich die Sim-Racer mit Steilkurven und teilweise Sand auf der Strecke auseinandersetzen. Zudem gilt die Strecke als technisch sehr anspruchsvoll.

Der Rennabend startet mit einem 10-minütigen Qualifying, in dem die Startaufstellung für das anschließende 15-minütige Sprintrennen ausgefahren wird. Im Anschluss erfolgt ein zweites Zeittraining über zehn Minuten. Im 30-minütigen Hauptrennen müssen alle Teilnehmer einen Pflicht-Boxenstopp absolvieren.

Tabellenstand vor dem Rennen in Zandvoort Foto: ADAC Motorsport

Högfeldt erlebte mit vier Siegen in den ersten vier Rennen einen perfekten Saisonauftakt. Bei dem Event auf dem Nürburgring konnte der Schwede aber mit den Plätzen neun und zehn nicht an seine bisherige Saisonleistung anknüpfen. Stattdessen war es Moritz Löhner (Dörr Esports), der nach einem schwierigen Saisonstart ein eindrucksvolles Comeback an der Spitze gab und mit einem Doppelsieg überraschte.

Neben den 28 permanenten Teilnehmern gehen pro Veranstaltung vier Gaststarter ins Rennen. Diese können sich im Vorlauf zu jedem Event über die "Community Monday-Rennen" auf RaceRoom qualifizieren.

Ablauf Renntag in Zandvoort

19:15 Uhr: Qualifying 1 (10 Minuten)

19:25 Uhr: Rennen 1 (15 Minuten)

19:40 Uhr: Qualifying 2 (10 Minuten)

19:50 Uhr: Rennen 2 (30 Minuten)

Mit Bildmaterial von ADAC Motorsport.