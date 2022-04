ADAC GT Masters eSports: Bence Banki übernimmt Tabellenführung in Zandvoort

Bence Banki (Dörr Esports) ist nach den Läufen sieben und acht in Zandvoort der neue Tabellenführer der ADAC GT Masters eSports Championship powered by EnBW Mobility+. Besonders auf sich aufmerksam machte aber Erhan Jajovski. Der Sim-Racer aus dem R8G Esports Team des ehemaligen Formel-1- und heutigen IndyCar-Piloten Romain Grosjean gewann beide Rennen im virtuellen Zandvoort souverän von der Pole.

Nicht so gut lief es für den bisherigen Meisterschaftsführer Christopher Högfeldt (Virtualdrivers by TX3). Er hatte mit einer Erkältung zu kämpfen und konnte in den beiden Rennen am Dienstagabend nicht an seine vorherigen Ergebnisse anknüpfen.

Jajovski eröffnete seinen perfekten Rennabend mit der Pole für das Sprintrennen. Hinter ihm starteten die beiden Dörr-Piloten Bence Banki und Moritz Löhner. Während Jajovski die Führungsposition beim Start verteidigte, griff Löhner frühzeitig seinen Teamkollegen Banki an und übernahm Rang zwei. Jajovski setzte sich in den folgenden 15 Minuten souverän von seinen Verfolgern ab und gewann mit einem Vorsprung von 2,4 Sekunden vor Löhner und Banki. Höfgfeldt kam auf Platz fünf ins Ziel.

Auch im Qualifying für das 30-minütige Hauptrennen hatte Jajovski im BMW M6 GT3 die Nase vorne. Der Sim-Racer aus Mazedonien setzte sich erneut gegen seine Konkurrenten durch und fuhr einen sicheren Start-Ziel-Sieg nach Hause. Hinter ihm entfachte in der Schlussphase ein harter Dreikampf zwischen dem zweitplatzierten Keithley, dem hinter ihm liegenden Banki und seinem Williams-Esports-Teamkollegen Nikodem Wisniewski.

Banki gelang es, Wisniewski hinter sich zu halten und gleichzeitig Druck auf Keithley aufzubauen. In der vorletzten Runde kam der Angriff. Banki zog an Keithley vorbei und sicherte nicht nur Platz zwei im Rennen, sondern auch die Tabellenführung. Keithley musste sich mit dem dritten Platz zufriedengeben.

"Ich hatte bereits im Vorfeld ein gutes Gefühl", meint Jajovski nach dem Rennabend und bilanziert zufrieden: "Im ersten Rennen hatte ich die anderen noch recht knapp hinter mir, aber im Hauptrennen konnte ich von den Zweikämpfen profitieren und mich absetzen."

"Ein toller Abend", freut sich auch der neue Tabellenführer Banki. "Beide Qualifyings liefen besser als erwartet. Das zweite Rennen war extrem anstrengend, da ich mich gleich gegen zwei Williams-Piloten durchsetzen musste."

Banki führt mit nun 229 Punkten die ADAC GT Masters Esports Championship 2022 an. Nur vier Zähler hinter ihm lauert Högfeldt auf seine Chance zu kontern. Mit 202 Punkten hat auch Keithley noch die Möglichkeit auf den Gesamtsieg in der mit einem Preisgeldtopf von 70.000 Euro dotierten E-Sport-Serie.

Jajovski hat sich mit seinen beiden Rennsiegen auf den vierten Tabellenrang (191 Punkte) nach vorn gearbeitet. Mit der schnellsten Rennrunde in Zandvoort sicherte er sich zusätzlich 250 Euro und den Motorsport.com Fastest Lap Award.

In zwei Wochen biegt die ADAC GT Mastes eSports Championship powered by EnBW mobility+ bereits auf die Zielgerade. Das vorletzte Event der Saison 2022 wird am 12. April ab 19:15 Uhr MESZ im virtuellen Silverstone ausgetragen.

Mit Bildmaterial von ADAC Motorsport.