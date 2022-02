Motorsport Games: rFactor 2 bekommt Content-Update & neues User-Interface

Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) ("Motorsport Games"), ein führender Rennspielentwickler, Publisher und E-Sport-Ökosystem-Anbieter von offiziellen Motorsport-Rennserien auf der ganzen Welt, kündigt für die Simulation rFactor 2 die Veröffentlichung des ersten Content-Updates 2022 mitsamt Auffrischung der Benutzeroberfläche (User-Interface, kurz: UI) an.

Updates für Inhalte und für die Benutzeroberfläche werden für rFactor 2 im Kalenderjahr 2022 vierteljährlich erscheinen. Das erste Content-Update enthält brandneue Strecken und Fahrzeuge aus der Welt des Motorsports. Das überarbeitete User-Interface bietet den Spielern eine einfach zu navigierende Oberfläche, die alle notwendigen Optionen enthält, um ein möglichst authentisches Fahrerlebnis zu schaffen. (Release-Trailer).

Die vierteljährlichen Updates für rFactor 2 werden der Simulationsplattform regelmäßig neues Leben einhauchen und den Spielern stets das beste Angebot für ihre Bedürfnisse im virtuellen Rennsport bieten. Motorsport Games geht davon aus, dass die Updates sowohl die rFactor 2-Plattform als auch das Benutzererlebnis überarbeiten und verbessern werden.

Das Team von Motorsport Games hat rFactor 2 bereits in sein Portfolio an Live-E-Sport-Events integriert. Beispiele dafür sind die virtuelle Le-Mans-Serie (LMVS) und die kürzlich angekündigte IndyCar-Pro-Challenge, die am 9. Februar 2022 beginnt.

"Die Übernahme von rFactor 2 war eine enorme Bereicherung für unser Produktangebot, da wir glauben, dass es sich um die beste Simulationsplattform auf dem Markt handelt", sagt Zach Griffin, Technologiedirektor bei Motorsport Games.

"Im vergangenen Jahr haben wir uns nicht nur bemüht, die gewohnte Qualität von rFactor 2 beizubehalten, sondern auch die Inhalte, die Benutzeroberfläche und die Gesamtfunktionalität weiter zu verbessern und voranzutreiben. Wir danken dem Team von Studio397 für die Entwicklung eines so robusten Produkts und freuen uns, auch in Zukunft vierteljährliche Inhalts- und UI-Updates für unsere Racer zu veröffentlichen", so Griffin.

Fernando Alonso erklärt: "Ich habe rFactor 2 sehr oft benutzt, um mich auf meine realen Rennen vorzubereiten. Keine andere Simulation bietet ein solches Maß an Authentizität und Gefühl. Es ist enorm wichtig, dass sich die Fahrer auf die anspruchsvollen Strecken und die Anforderungen der jeweiligen Autos vorbereitet fühlen."

"rFactor 2 gibt mir die Werkzeuge an die Hand, um mich auf jeder Strecke hinter dem Lenkrad wohl zu fühlen. Es ist und bleibt eine unschätzbare Ressource während meiner Karriere", so der zweimalige Formel-1-Weltmeister, zweimalige Le-Mans-Sieger und ehemalige Kart-Weltmeister.

Die neuen Autos im Rahmen des ersten Content-Updates 2022 für rFactor 2 sind der Dallara IR-18 (IndyCar), der BMW M4 GT3 (Langstrecke) und der Ligier JS P320 (LMP3-Klassen der Langstrecke).

Die drei neuen Autos bieten den Spielern drei sehr gefragte und beliebte Optionen für Rennen. Das IndyCar vom Typ Dallara IR-18, das mitsamt Push-To-Pass und Weight-Jacker daherkommt, ist die jüngste Erweiterung von rFactor 2, um so viele Motorsportarten wie möglich in der Plattform abzubilden.

"In meinem ersten Jahr in der IndyCar-Serie habe ich sehr schnell gelernt, wie anspruchsvoll und schwierig die Autos, der Wettbewerb und die Strecken sind", sagt Romain Grosjean, aktueller Fahrer von Andretti Autosport in der NTT INDYCAR Series und ehemaliger Formel-1-Pilot für die Teams Haas und Lotus.

"Ich komme direkt aus der Formel 1, wo es keine Ovale gibt und wo die Autos ganz anders sind. Ohne die Zeit, die ich mit rFactor 2 trainiert habe, hätte ich die vergangene Saison nicht so vertraut und erfolgreich bestreiten können. Vor der neuen Saison kann ich es jetzt kaum erwarten, mich in rFactor 2 zu beweisen und dank der vielen Aspekte, die sich auf unsere reale Rennwelt anwenden lassen, der Konkurrenz voraus zu sein", so Grosjean.

Hinsichtlich der Strecken umfasst das erste Content-Update 2022 für rFactor 2 den legendären Daytona International Speedway, sowohl als Oval als auch als Rundkurs. Die Implementierung erweckt die populäre Endurance-Rennstrecke in den USA in rFactor 2 zum Leben und ermöglicht es den Racern, an einem der geschichtsträchtigsten Orte des weltweiten Motorsports zu fahren. Die Strecke wurde komplett mit Laser gescannt, um so viele Details wie möglich zu berücksichtigen.

Juan Pablo Montoya sagt: "Ich war schon immer ein großer Fan von rFactor 2 und bin begeistert von den Erweiterungen, die das Team immer wieder vornimmt, um sicherzustellen, dass es die Spitze der Rennsimulationen bleibt.

"Als jemand, der im Laufe seiner Karriere in so vielen unterschiedlichen Rennserien gefahren ist, ist es unglaublich zu sehen, wie jede einzelne authentisch in der virtuellen Welt nachgebildet wird. rFactor 2 und sein Entwicklerteam übertreffen sich immer wieder selbst", staunt Montoya, der prestigeträchtige Rennen wie den Grand Prix von Monaco, das Indianapolis 500 und die 24 Stunden von Daytona gewonnen hat.

Alle neuen Inhalte und Verbesserungen der Benutzeroberfläche sind ab sofort in rFactor 2 verfügbar. Eine vollständige Aufschlüsselung der Features lässt sich auf der Website von Studio397 einsehen. Im Rahmen des vierteljährlichen Veröffentlichungszyklus für neue Inhalte und Build-Updates sind die vorläufigen Veröffentlichungstermine für Mai, August und November 2022 angesetzt.

Mit Bildmaterial von Motorsport Games.