F1-Livetalk: Warum Leclercs Pole-Crash keine Absicht war!

Auch gestern haben Kevin Scheuren und Christian Nimmervoll natürlich wieder das Qualifying für Dich analysiert. Und dieses Mal wurde unter anderem kontrovers diskutiert, ob der Crash von Charles Leclerc in Q3 nun Absicht war oder nicht.



Was dafür sprechen könnte: Leclercs Körpersprache in der FIA-Pressekonferenz. Die hat ein bisschen an Lance Armstrong erinnert. Was dagegen spricht: Dass Leclerc das geplant haben müsste - und die Wahrscheinlichkeit dafür ist gering.



Um herauszufinden, warum alle drei Teilnehmer unseres Livestreams nicht glauben, dass es Absicht von Leclerc war, musst Du schon das Analysevideo schauen.



Weitere Themen waren:

- Bodyguard von Perez in Mexiko angeschossen

- Vettel P8: Es wird langsam besser!

- Ricciardo P12: Es wird wieder schlechter!

- Schumacher: Auf Fahrerstrecke überfordert?

- Sieg für Hamilton außer Reichweite?

- "Für Dich jetzt Dr. Wolff, bitteschön!"

Hat Charles Leclerc den Ferrari absichtlich in die Mauer gesetzt, um sich die Pole zu sichern? Wir versuchen, die Frage sachlich zu beantworten.