03:51

Alonso: Umgekehrte Startaufstellung wäre nicht "fair"

Wie kann man die Sprintrennen in Zukunft spannender machen? In diesem Zusammenhang kam zuletzt (wieder einmal) der Vorschlag auf, es mit einer umgekehrten Startaufstellung zu versuchen. Viele Fans hat die Idee allerdings nicht. Auch Fernando Alonso verrät: "Ich würde es nehmen, weil ich in einem langsamen Auto sitze. Aber ich denke nicht, dass das fair wäre."



Generell ist der Spanier der Ansicht, dass die Formel 1 zu sehr versuche, aus allem eine Show zu machen. "Ich kenne keinen anderen Sport, der so sehr bemüht ist, die Show zu verbessern", erklärt Alonso. Im Fußball mache man noch einem langweilen Spiel zum Beispiel auch nicht direkt die Tore größer. "Da gibt es nicht so ein Drama", zuckt er die Schultern.



Er betont: "Die Formel 1 sollte zufrieden und stolz auf ihre Show sein." Man müsse nicht permanent etwas ändern.