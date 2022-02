02:19

Die Geschichte von AlphaTauri

Mit dem AT03 kommt heute das dritte Auto, das den Namen AlphaTauri trägt. Die Geschichte des Rennstalls ist allerdings deutlich umfangreicher! Ihren Ursprung hat die Truppe aus Faenza im Kult-Team Minardi, das bereits 1985 erstmals in der Formel 1 an den Start ging. 2005 kaufte Red Bull den Rennstall und schickte ihn ab 2006 unter dem Namen Toro Rosso an den Start - und seit 2020 als AlphaTauri.

Foto: Motorsport Images

Foto-Zeitreise durch die Teamgeschichte von Toro Rosso (2006 bis 2019) und AlphaTauri (ab 2020): Wir zeigen sämtliche Formel-1-Autos des B-Teams von Red Bull und nennen die jeweiligen Fahrer!