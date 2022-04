Imola in der Analyse: Wollten Leclerc und Sainz einfach zu viel?

Aston Martin will mit Vettel weitermachen

Das hat Teamchef Mike Krack bestätigt. "Wir wären dumm, nicht zu versuchen, ihn zu halten", stellt er klar. Vettels Vertrag läuft am Ende des Jahres aus und er selbst erklärte zuletzt, dass vor allem die Form von Aston Martin über seine Zukunft entscheiden wird.



"Ich verstehe seine Kommentare zu 100 Prozent", sagt Krack und erklärt: "Er will Fortschritte sehen. Er will sehen, dass es mit dem Auto nach vorne geht. Denn er ist kein Fahrer, der um P18 oder P16 oder so kämpfen möchte."



Man müsse Vettel also ein Auto anbieten, das der "Qualität" seiner eigenen Fähigkeiten entspreche. Krack weiß: "Es liegt an uns, ihm die Werkzeuge anzubieten, die er braucht, um zu performen."