Sainz' Leistungen "keine Überraschung" für Ferrari

Im Regenrennen der Emilia-Romagna haben wir gesehen, dass vor allemjene Piloten Mühe hatten, die im Winter den Rennstall gewechselt haben. Darunter auch Carlos Sainz, der nach mehreren Exkursionen in die Botanik von Imola am Boxenfunk fluchte: "Wie viele Fehler mache ich denn noch?!"



Teamchef Binotto ist dennoch zufrieden mit den Leistungen des Spaniers: "Carlos verhält sich super. Er ist ein schneller Fahrer, aber das wussten wir. Wenn man auf seine Leistungen in der Vergangenheit schaut, war er immer sehr schnell, besonders im Rennen. Es ist also keine Überraschung", meint der Italiener gegenüber 'Sky'.