Heute vor 32 Jahren ...

Es war einer dieser Unfälle, die man am liebsten nie gesehen hätte. Die Rede ist vom Grand Prix von San Marino 1989. Gerhard Berger lag im Ferrari in Runde vier in guter Ausgangsposition im Spitzenfeld, als sein Frontflügel vor der Tamburello-Kurve brach.



28 Sekunden dauerte das Inferno, Berger konnte von den Streckenposten gerettet werden. Später wird der Tiroler vom legendären ORF-Kommentator Heinz Prüller mit den Worten zitiert: "Jeder Unfall in der Formel 1 ist wie ein Scheck, den du aus deinem Heft reißt. Nur weißt du nie, wie viele Schecks noch drin sind."