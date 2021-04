04:08

So teuer war der Bottas-Crash

Der Crash von Valtteri Bottas und George Russell in Imola wird für beide Teams ziemlich teuer. Vor allem Toto Wolff hat bereits erklärt, dass so ein Unfall im Rahmen der neuen Budgetobergrenze gleich doppelt bitter ist. Inzwischen gibt es auch eine grobe Zahl, wie teuer der Unfall für Mercedes war.



So geht man beim Weltmeisterteam davon aus, dass der Schaden im Bereich von mindestens einer Million Pfund liegt - umgerechnet rund 1,15 Millionen Euro. Klingt für Formel-1-Verhältnisse nicht nach furchtbar viel, aber wenn man beim Kostendeckel am Limit operiert, kann das durchaus eine Rolle spielen.